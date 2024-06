Francesca Pascale commenta le dichiarazioni di Marina Berlusconi: "Gli stessi valori del padre"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marina Berlusconi ha presentato la casa editrice che porta il nome del padre Silvio. "Si chiamerà Silvio Berlusconi Editore e avrà un’unica parola d'ordine: libertà. Non sarà solo un omaggio a mio padre, ma un progetto editoriale che vuole dare più forza al pensiero liberale e democratico, contro ogni forma di totalitarismo, nel nome di quella libertà che finisce solo dove comincia quella altrui", ha spiegato la presidente di Mondadori, primogenita del leader di Forza Italia scomparso un anno fa e della prima moglie Carla Dall'Oglio.

L'occasione ha dato modo all'imprenditrice di affrontare anche temi di stringente attualità, dal risultato delle ultime elezioni ("Il successo alle Europee di movimenti con idee antidemocratiche non può non allarmare", ha affermato: "Dietro il diffondersi di certe simpatie antidemocratiche c'è anche una crescente insofferenza, quasi una rabbia, verso l'Europa del troppo controllo, del dirigismo, della burocrazia. La risposta però non può certo essere quella di rinchiudersi nei propri confini. Al contrario, serve un'Europa più forte e più coesa") al tema dei diritti civili: "Se parliamo di aborto, fine vita o diritti Lgbtq, mi sento più in sintonia con la sinistra di buon senso. Perché ognuno deve essere libero di scegliere".

Le dichiarazioni della figlia di Berlusconi hanno trovato il commento di diversi protagonisti della politica, ma anche di Francesca Pascale, per oltre dieci anni compagna del padre e oggi sposata con Paola Turci (anche se si sono rincorse con insistenza le voci sulla loro separazione).

Il commento di Francesca Pascale

"È un'intervista meravigliosa, soprattutto dal punto di vista politico. Ma non mi ha fatto un'impressione nuova perché questa è la caratura dei valori di chi abbraccia veramente i liberali ed erano i valori di Silvio Berlusconi" ha dichiarato Francesca Pascale all'Ansa: "L'animo di Forza Italia è stato con questo passo ed è bello aprire un giornale e finalmente vedere quello che si è sempre manifestato in Forza Italia. Alla fine è il rispetto di tutti, più che una bandiera". Pascale, pur sentendosi "vicina alla sinistra perché non c'è ora un partito liberale che accoglie il tema dei diritti", ha criticato invece la strumentalizzazione di alcuni eventi come il Pride "sempre più politicizzato per l'assenza della destra in tema di diritti". E ancora: "Questa intervista rappresenta il fascino e il potere della verità, senza la strumentalizzazione di nessun tipo di bandiera, senza prendere in giro nessuno, soltanto dicendo la verità attraverso il rispetto di tutti che credo sia la cosa fondamentale", ha concluso.

I rapporti tra Francesca Pascale e Marina Berlusconi

Dopo la fine del suo legame con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale ha mantenuto ottimi rapporti con il suo ex come con la sua famiglia. A raccontarlo è stata proprio lei nell'intervista a Belve rilasciata qualche mese fa: "Quasi tutti quelli che erano vicini a Berlusconi mi erano ostili. Io non riesco mai a essere diplomatica e quando mi sono trovata di fronte a situazioni che non mi mandavano giù, lo dicevo. Con la famiglia, invece, i rapporti erano meravigliosi. La famiglia Berlusconi è stata anche la mia famiglia, poi sono successe delle cose che hanno alimentato degli attriti".

Parole di affetto sono state spese soprattutto verso Marina Berlusconi che - ha affermato - "è sempre stata una donna che ha amato il padre incondizionatamente, ha accolto tutte le sue scelte e il nostro rapporto è stato di rispetto. Se la famiglia si è intromessa è per rimettere ordine era sempre per affetto nei confronti del padre. Oggi i rapporti sono di rispetto. Da parte mia ci sono affetto e rispetto e mi auguro anche per loro".