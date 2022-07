Francesca Pascale, la prima foto con dedica per Paola Turci conquista i social: "Stupende"

Dopo una serie di Storie Instagram destinate a sparire nel giro di 24 ore, ecco arrivare il primo post social che ferma un momento del giorno che Francesca Pascale ha definito come il più bello della sua vita: nel suo elegantissimo tailleur bianco, abbracciata alla sua Paola Turci sorridente come lei e altrettanto splendida nella sua tuta total white, la 37enne romana appare raggiante nello scatto che basta ad esprimere una felicità raccontata dalle loro espressioni.

Le parole non servono. Solo un cuore rosso, infatti, accompagna la prima immagine social di coppia pubblicata dopo il sì pronunciato a Montalcino, in provincia di Siena, presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Priori. E la risposta della cantante arriva tra i commenti, breve, ma carica di tutto il significato di quei sentimenti reciproci tenuti per due anni al riparo dall'attenzione mediatica e adesso esaltati come meritano. "Tu" si legge a corredo della foto, e poi due emoticon, un cuore e la fiamma di un fuoco come simboli del loro legame.

Un legame che in queste ore viene esaltato anche dagli utenti, in massa accorsi sui social ad augurare il meglio alle spose che hanno deciso di coronare il loro amore. "Siete stupende" è l'osservazione più scritta da chi plaude alla loro felicità, ma anche "Siete talmente raggianti da commuovere. Auguri di estrema, luccicante, meravigliosa felicità". E se qualcuno critica e insulta, "Viva l'amore" vale come assoluta risposta.