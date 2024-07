Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate? Spunta la frase che pare una frecciata

Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate? L'interrogativo torna ad aleggiare per via delle ultime pubblicazioni social dell'attivista, in queste settimane restia nel commentare qualsiasi indiscrezione sulla sua vita privata dopo la notizia diffusa da Dagospia. Solo Turci, infatti, aveva voluto smentire seccamente ogni particolare: "Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla", erano state le dichiarazioni rilasciate dalla cantante al Corriere della Sera all'indomani dei dettagli sulla separazione lanciati da Dago che, a sua volta, le aveva replicato duramente a riprova della veridicità della sua notizia.

Poco fa, però, ecco che Francesca Pascale ha pubblicato una frase che, alla luce di quanto accaduto, potrebbe avere un qualche significato relativo alla personale situazione privata. "Avendo bisogno di amare e di essere amato, credetti di essere innamorato", la citazione tratta dal romanzo di Albert Camus La Caduta postata tra le storie social. E poi una riflessione: "Oggi mi amo un po' di più". Ancora, ecco la foto di un tavolino con una bottiglia di spumante e delle persone sedute intorno come in attesa di un brindisi: "Alla persona meravigliosa che sono", ha scritto ancora Francesca evidentemente felice di brindare a se stessa. Della moglie, intanto, nessuna traccia, tantomeno Paola Turci è più tornata sull'argomento. Solo due anni fa, esattamente il 2 luglio 2022, le due coronavano la loro relazione con romantiche nozze.

La crisi tra Pascale e Turci

Il 9 giugno scorso Dagospia diffondeva la notizia della fine del matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci. La rivelazione ha fatto molto rumore arricchita com'è stata dei dettagli sui presunti retroscena che avrebbero indotto la rottura della coppia a meno di due anni di matrimonio, ovvero il "corteggiamento" di Pascale a Francesca Fagnani e, ancora, le attenzioni che Turci avrebbe riservato all'attrice Valentina Turci durante un festival letterario.

Secondo Dagospia - sito che sempre anticipa notizie sulla vita privata di noti personaggi dello spettacolo, viene smentito, salvo poi trovare conferme successive (vedi Francesco Totti e Ilary Blasi oppure Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli) - la crisi tra Paola Turci e Francesca Pascale sarebbe iniziata tempo fa: "Da almeno un anno l'entourage della coppia sussurra di crisi, scazzi, allontanamenti, litigi e ripicche, del tipo: a Belve, il fuori onda del “corteggiamento” della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale". Pubblicamente, però, nulla è mai trapelato, anzi: "Sei la meraviglia delle meraviglie" era stato il commento di Turci rivolto a Pascale in occasione di Belve, dove poi era stato registrato quel commento "Ma adesso ti posso corteggiare un po'?" foriero di un certo fastidio.