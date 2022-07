Pascale - Turci, i dettagli sulle nozze al castello di Velona (e il retroscena sul regalo di Berlusconi)

Francesca Pascale e Paola Turci si sposano oggi, 2 luglio 2022, a Montalcino, vicino Siena. Una data non casuale quella scelta dalla coppia che proprio due anni fa, in questo stesso giorno, iniziava una relazione sempre tenuta al riparo dall'attenzione mediatica, ma che adesso si trova al centro delle cronache per i dettagli di una cerimonia blindatissima.

"Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo. Un'illusione, mannaggia" le parole con cui la 37enne napoletana, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha commentato la diffusione della notizia, confermata indirettamente anche dalla cantante romana che ha denunciato un insulto omofobo ricevuto sui social.

Tra qualche ora le due suggelleranno la loro unione con il rito civile a cui farà seguito una festa con pochi intimi al Castello di Velona e, intanto, si rincorrono i dettagli su invitati, location e pure sul gesto dell'ex premier che per le spose avrebbe pensato a un regalo in segno di affetto.

La cerimonia

Per una curiosa coincidenza del destino, sarà un sindaco di nome Silvio a unire civilmente Paola Turci e Francesca Pascale. A celebrare l'unione tra la cantante romana e l'ex compagna di Silvio Berlusconi, sarà infatti il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. "Qui di matrimoni eccellenti ne celebriamo molti", ha detto Franceschelli, "Non so nulla nel merito. Si occupa di tutto l'anagrafe ma non mi aspetto problematiche particolari, vista anche la riservatezza e la compostezza delle persone coinvolte". A preoccupare il sindaco è piuttosto l'agenda fittissima: "Sabato ho tre matrimoni da celebrare e sabato è anche il giorno del Palio di Siena. Spero di riuscire ad essere presente anche lì", ha poi concluso Franceschelli che è anche presidente della Provincia di Siena.

A quanto riporta il Corriere della Sera, l'unione civile sarà celebrata alle 17 al Palazzo dei Priori, la storica sede del Comune, alla presenza di una trentina di invitati. Francesca Pascale avrebbe curato personalmente i dettagli, tra cui gli addobbi floreali di curcuma bianca, ortensie e rose. Secondo diverse indiscrezioni, Paola avrebbe scelto di raggiungere il luogo della cerimonia sulla sua Audi A3, mentre Francesca dovrebbe arrivare a bordo di una lussuosa Jaguar bianca.

Il ricevimento al castello di Velona

Alla celebrazione seguirà la festa al Castello di Velona, una rocca medievale che domina la Val d'Orcia trasformata in resort di lusso, con fonte termale all'interno e 15 ettari attorno dove si producono vino e olio. Top secret il menu degli chef Riccardo Bacciottini che sicuramente terranno conto delle scelte vegane di Paola Turci e Francesca Pascale.

E proprio questo castello, 19 anni fa venne individuato dall'allora premier Silvio Berlusconi per essere acquistato, progetto che poi non andò in porto per un'accoglienza piuttosto ostile di alcuni ragazzi del luogo. "Non sono stati certo tre individui in vena di volgarità a farmi perdere la simpatia che nutro per la Toscana e per i toscani. Ho rinunciato a Montalcino per altri motivi", precisò allora una nota del Cav.

Il regalo di Silvio e gli auguri di Paolo Berlusconi

Quanto a Silvio Berlusconi, nessuna reazione ufficiale è arrivata in relazione al grande passo della sua ex compagna, a differenza del fratello Paolo che, con una nota, ha rivolto i suoi auguri a Francesca Pascale: "Gli auguri per una vita felice a una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio".

Tuttavia, l'ex premier sarebbe tranquillo e persino contento dell'unione della sua ex con Paola Turci, al punto che - secondo il Messaggero che cita i bene informati in Forza Italia - potrebbe arrivare persino un regalo le spose, un gioello, per la precisione. D'altronde che tra Pascale e Berlusconi i rapporti sia siano mantenuti buoni dopo la rottura comunicata all'inizio del 2020, è stato palesato anche dal messaggio della 36enne in occasione delle "nozze" dell'ex compagno con Marta Fascina: "Come al solito il 'pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore", aveva fatto sapere.