Francesca Pascale rompe il silenzio dopo la rottura con Paola Turci: "Ho deciso io di allontanarmi"

"Ho deciso io di allontanarmi", è con queste parole che Francesca Pascale ha rotto il silenzio dopo la separazione da Paola Turci avvenuta dopo quattro anni di amore e un'unione civile celebrata solo due anni fa. Lo ha fatto in un'intervista intima, a cuore aperto, rilasciata al Corriere della Sera dove Pascale ha spiegato cosa ha portato il suo matrimonio a finire dopo così poco tempo e così tante voci di gelosie, tradimenti, dispetti. E in più, Francesca, ha anche chiarito le cose su quella battuta alla giornalista Francesca Fagnani che avrebbe mandato su tutte le furie la sua ex Paola.

"È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi - sono le parole di Francesca che poi sottolinea chi delle due ha deciso di dire stop a questa unione .- Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi".

Un rapporto che aveva fatto sognare tutti quello con Paola Turci e che oggi lascia dietro di sé l'amaro in bocca per un matrimonio così tanto desiderato che, però, non è stato in grado di stare in piedi e reggere agli scossoni della vita. Ed è per questo che l'ex compagna di Berlusconi, nonostante sia stata lei a decidere di allontanarsi da Turci, si sente di aver fallito.

"Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento", sono le sue parole. E poi chiarisce quel presunto flirt con Francesca Fagnani che aveva acceso il gossip tempo fa e che avrebbe scatenato la gelosia di Paola Turci fino a portare a un allontanamento definitivo tra le due.

"Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel “Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata”, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica - spiega Pascale -. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B".