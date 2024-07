Francesca Pascale e Paola Turci, sciolta l'unione civile: l'accordo sulla villa a Fiesole

Le voci di una crisi si rincorrevano da due settimane, seppure smentite vagamente dalle dirette interessate. Oggi però arriva la conferma: mercoledì mattina il giudice del tribunale di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Ora gli atti del divorzio verranno trasferiti al Comune di Montalcino, dove, appena due anni fa è stata celebrata l'unione civile tra l'attivista e la cantante.

Da sempre riservate, le due hanno evitato fino a oggi di commentare le indiscrezioni che circolavano da settimane a proposito di litigi e tensioni. Tra gli accordi di rottura, ce ne sarebbe anche uno che riguarda la proprietà di una villa a Fiesole, in provincia di Firenze, e che segna il sipario definitivo sulla coppia. L'amore finisce così dopo quattro anni, due di matrimonio e svariati pettegolezzi su gelosie, tradimenti e dispetti degli ultimi mesi: qualche mese fa si parlò di una battuta di Pascale alla giornalista Francesca Fagnani, che sarebbe stata mal digerita dalla compagna Paola. Non solo, a sua volta il nome di Paola fu accostato a quello di una giovane artista di nome Valentina Dispari, e il legame avrebbe fatto storcere il naso a Pascale. Oggi il sipario definitivo.

Le prime foto tra Paola e Francesca risalivano all'estate 2020, quando i paparazzi le immortalarono in barca sotto gli occhi stupiti del pubblico: che cosa ci faceva Pascale, ex first lady di Berlusconi, insieme a Tirci, vera e propria bandiera della sinistra? Poi l'amore è andato oltre le etichette. Almeno fino a oggi.