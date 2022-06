La storia di Francesca Pascale e Paola Turci, dal bacio sullo yacht alle nozze in Toscana

Francesca Pascale e Paola Turci si sposano. Le voci sul matrimonio che raccontano sarà celebrato sabato 2 luglio 2022 al Comune di Montalcino, in provincia di Siena, si rincorrono in queste ore, a quasi due anni dalle foto che mostrarono per la prima volta l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la cantante romana scambiarsi baci e coccole a bordo di uno yacht in Cilento. Da subito si parlò del loro come di un legame sentimentale sul quale, tuttavia, in questi mesi nessuna delle dirette interessate ha mai chiaramente parlato confermando la relazione.

Paola Turci: "Sono libera di amare chi voglio"

"Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo" si era limitata a dire Paola Turci quando le venne chiesto un commento sui pettegolezzi che circolavano su di lei e Francesca Pascale: "I pettegolezzi li detesto, in questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento". E ancora: "Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione" aveva aggiunto l'artista 57enne.

Il 15 luglio dell'anno scorso, giorno del compleanno di Francesca Pascale, la cantante aveva poi scritto sui social i suoi auguri indirizzati ad un non meglio indirizzato "amore mio" che per tanti era stato il riferimento proprio alla donna.

"Ora Francesca Pascale è felice, ma per Berlusconi ha sofferto molto"

Se in questo tempo Francesca Pascale e Paola Turci non hanno mai fatto riferimento esplicito l'una all'altra, amici della coppia come Federico Fashion Style, Alessandro Cecchi Paone e Vladimir Luxuria si sono esposti per commentare l'autenticità della loro storia.

"La libertà è sinonimo di felicità. Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro" aveva detto l'hairstylist; "Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono" il pensiero espresso dal giornalista e conduttore tv parlando dell'amica Francesca su cui anche Luxuria aveva detto la sua citando il suo passato accanto all'ex premier Silvio Berlusconi. "Quando si sono lasciati, Francesca ha sofferto molto, era arrabbiata, delusa", aveva raccontato Luxuria: "Tutti hanno sempre pensato che stesse con lui solo per soldi, invece lo amava davvero e della differenza di età non le importava nulla. Perciò si è sentita tradita". E sulle foto che per la prima volta raccontavano dell'amicizia con Paola Turci: "Lei lo aveva già detto da quel dì: ‘Se fossi lesbica vorrei esserlo liberamente’. Credo sia sempre stata gender fluid, senza schemi, come molti giovani d’oggi (...) La sento felice".

Francesca Pascale e la storia con Silvio Berlusconi

Francesca Pascale ha interrotto la relazione decennale con Silvio Berlusconi all'inizio del 2020, in pieno lockdown per il coronavirus, dopo una serie di indiscrezioni che si riconcorrevano da tempo. L'ex primo ministro, 85 anni, e la 36enne sono stati insieme per quasi 10 anni. Poi il comunicato ufficiale in cui si dichiarava che fra i due restavano "affetto e profonda amicizia" ma nessuna relazione sentimentale. In occasione del "matrimonio" di Berlusconi e Marta Fascina, Francesca Pascale ha inviato i suoi auguri alla coppia: "Come al solito il 'pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore", aveva fatto sapere.