"Francesca Pascale è pronta a entrare in politica"

Francesca Pascale, 38 anni, sarebbe pronta a entrare in politica. Quello di fare politica attiva è sempre stato il suo sogno e ora, a 38 anni, sarebbe pronta per farlo. Ad aprire la strada alle sue mira politiche sarebbe stato Silvio Berlusconi, negli anni in cui i due erano fidanzati. Gli anni con il Cav sarebbero stati "una vera palestra" e Pascale si sarebbe "allenata a comprendere i meccanismo del potere".

Pascale, che a luglio 2022 ha sposato Paola Turci, sarebbe "assai corteggiata da un importante partito dell'opposizione", scrive il settimanale Oggi che avanza anche due importanti possibilità: "Candidatura alle imminenti Europee o alle future Politiche?". Al momento la notizia non è stata né confermata né smentita dalla diretta interessata.