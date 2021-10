Francesca Sofia Novello incinta, le foto della festa di compleanno e la dolce dedica di Valentino Rossi

Per Francesca Sofia Novello quello trascorso ieri, 13 ottobre 2021, sarà senza’altro uno dei compleanni più belli della sua vita. La modella, prossima a diventare mamma di una bambina frutto dell’amore per Velentino Rossi, ha compiuto 28 anni circondata dall’affetto delle persone più care, tutte presenti alla festa organizzata per l’occasione.

Palloncini, luci, una torta scenografica: ogni dettaglio del party organizzato in un ristorante sulla riviera marchigiana ha avuto come filo conduttore il colore rosa, omaggio alla piccola che tra qualche mese arriverà nella vita della coppia per suggellare un legame lungo cinque anni. E lui, il futuro papà, si mostra al settimo cielo nelle foto che raccontano una serata colma di affetto, dove anche l’amico Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Margaret Maggiore hanno contribuito a rallegrare l’atmosfera.

“Buon compleanno Amore” scrive Valentino a corredo della rassegna di immagini dedicate alla compagna, al suo fianco durante la serata appena trascorsa ma anche in diversi momenti della loro bellissima storia d’amore.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano una bambina

La notizia dell'arrivo della prima figlia di Valentino Rossi è stato accolta con gioia dalla coppia. "Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula... mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda" ha scritto la futura mamma su Instagram.

La modella e il campione si sono conosciuti durante una gara a Monza, mentre lei era tra le "ombrelline" presenti in pista. Nonostante una differenza d'età di 15 anni, i due sono più innamorati che mai. "La mia privacy viene prima della mia popolarità. Non so se quando sarò mamma posterò le immagini di mio figlio, penso che l'emozione del mio bambino preferirò tenerla per me. Per il momento la penso così", raccontava lei tempo fa. La coppia ha comunque annunciato la gravidanza sui social con una serie di simpatiche foto su Instagram, nelle quali scherzano insieme felici: Rossi è vestito con un camice bianco da dottore con tanto di stetoscopio.