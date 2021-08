Francesca Sofia Novello incinta, la foto con la pancia: "Mi fa ancora strano, è una sensazione stupenda"

Francesca Sofia Novello mostra felice la pancia. Lei e il compagno Valentino Rossi hanno annunciato qualche giorno fa la gravidanza: aspettano una bambina. E la modella su Instagram ha condiviso una foto nella quale si vede un primo accenno di rotondità. "Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto , mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula... mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda".

Un momento di grande serenità per la giovane, che nelle Instagram Stories ha raccontato ai follower (circa 443mila) come procede la gravidanza e ha risposto alle domande di chi la segue. Primi mesi molto sereni, ha ammesso Francesca Sofia Novello, definendosi "fortunatissima" e raccontando soprattutto di sentirsi molto assonnata. "Il sonno è stata una grandissima costante di questi mesi. Però devo dire che sono stata molto fortunata, non ho praticamente mai avuto cause. Qualche bruciore di stomaco, qualche mal di testa, cose classiche. Ma nausee da star male mai. Qualche fastidio con qualche cibo all'inizio ma tutto alla grande".

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano una bambina: parlano i genitori di lui

La notizia dell'arrivo della prima figlia di Valentino Rossi è stato accolta con gioia a Tavullia, la città dove il campione è nato, e non solo. Al settimo cielo anche i genitori di Rossi, l'ex pilota Graziano e sua moglie Stefania Palma.

"Che sia una bambina è meraviglioso, basta piloti. Sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia", ha detto la futura nonna alla Gazzetta dello Sport. Graziano Rossi: "È una notizia divertentissima. E poi a me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschiati. Però, per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta su le mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti".