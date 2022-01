L'ultimatum di Francesca Sofia Novello a Valentino Rossi. Poi l'amore e la gravidanza

Il primo incontro nel dicembre 2017, subito una grande complicità, eppure Valentino Rossi è stato posto di fronte ad un "ultimatum" per ottenere la fiducia della attuale compagna (e futura mamma della prima figlia) Francesca Sofia Novello. Il retroscena arriva nel corso di un'intervista che il campione di motocilismo e la modella hanno rilasciato a Graham Bensinger, nel corso della quale hanno raccontato qualche dettaglio in più sulla loro storia d'amore.

L'amore oggi va avanti da circa quattro anni, la coppia sta per stringere il primo bebè, ma la liaison non è certo partita in quarta, per usare un termine caro al settore di Valentino. "Dopo un anno e mezzo ho detto basta. O adesso o mai più", ha dichiarato Francesca Sofia a proposito dei primi tempi insieme con Valentino, quando lui si mostrava vago rispetto all'idea di mettere radici. Il campione le ha fatto eco: "Sì, mi ha dato un ultimatum" e la modella ha continuato: "Diceva sì, no, sì, no, sì, no. Gli ho dato l'ultima possibilità durante il rally di Monza, gli ho detto "Sono venuta per restare, altrimenti ciao". Da lì, la decisione: la stoiria si sarebbe fatta seria, l'interesse di Valentino era troppo per perdere una occasione così importante.

Perché Valentino era titubante

E' la stessa Francesca a sottolineare le difficoltà di Vale in un primo momento. "Aveva chiuso una lunga relazione e aveva bisogno di tempo", lo giusitifica. E lui fa eco: "Non ero pronto per qualcosa di serio. L'ho incontrata un po' troppo presto. Le ho detto che avevo bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un'altra storia. L'ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po'. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l'ultimatum e allora le ho detto: Ok, sono pronto". Ed oggi ogni giorno è dimostrazione di un amore che si fa sempre più solido.