Amici, Francesca Tocca è incinta?

Francesca Tocca è incinta? Dopo la prima puntata del Serale di Amici questa domanda è rimbalzata su tutti i social, in particolare su Instagram. Da alcune settimane la professionista non era molto presente nel programma e alcuni avevano anche avanzato che potesse esserci qualche problema con Raimondo Todaro, possibilità che però potrebbe essere scongiurata se la notizia della gravidanza sarà confermata.

A far crescere i sospetti dei telespettatori più curiosi la scelta dell'abito e un bottone che tirava un pochino all'altezza della pancia di Tocca. Francesca ha portato sul palco il premio del guanto di sfida dei professori, non ha mai ballato, e l'attenzione di molti si è focalizzata proprio sula giacca-vestito. A questo particolare altri hanno collegato la scelta di far rimanere Benedetta Vari per accompagnare Mattia nei passi a due di latino americano.

Al momento non ci sono né conferme né smentite ma il profilo Twitter Amici News, che scrive le anticipazioni del programma e spesso ha indiscrezioni che poi risultano essere vere, ha condiviso un messaggio in cui la notizia sembrerebbe essere confermata (ma non dai diretti interessati). Chissà se Tocca e Todaro, che hanno già una figlia Jasmine, parleranno.

Ecco perché Benedetta fissa al serale con Mattia —> Francesca Tocca è incinta#amici#amici22#fantaamici — SBS? (@ssilvia_5) March 18, 2023

Ok, adesso che ve ne siete accorti pure voi.



Sabato 4 marzo accadeva questo.#Amici22 pic.twitter.com/sgmKVQYbhH March 18, 2023

(Qui sotto il momento del guanto di sfida tra i prof)