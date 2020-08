Francesca Tocca e Valentin Dumitru si sono lasciati

E' durata appena pochi mesi la storia d'amore tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru. I due ballerini si sono lasciati, come ha annunciato lei su Instagram: "Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po' di rispetto per me e per lui". Sul profilo di Valentin, invece, non una parola.

La storia di Francesca Tocca e Valentin Dumitru

Le voci su un flirt tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru avevano iniziato a circolare durante l'ultima edizione di Amici, quando la ballerina professionista risultava essere ancora sposata con l'ex marito Raimondo Todaro. Il ragazzo ha poi abbandonato il programma - dopo una furibonda lite con Maria De Filippi - e svelato sui social che tra lui e la collega c'era stato qualcosa, ma di aver fatto un passo indietro proprio per rispetto della sua situazione familiare. Sulla questione era intervenuto anche Todaro, per chiarire che il matrimonio con Francesca era finito da un po'. La conferma della loro relazione è arrivata a metà luglio e adesso - poco più di un mese dopo - la decisione di separarsi. Più che amore, un fuoco di paglia...