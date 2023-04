Francesca Vecchioni ricorda Arrigo, morto a 36 anni: la foto dei 4 fratelli insieme

A una settimana dalla morte di Arrigo Vecchioni - secondogenito di Roberto Vecchioni - sua sorella Francesca pubblica su Instagram una foto di tutti e quattro i fratelli insieme. Uno scatto di non molto tempo fa, a cena, una sera d'estate, immortalati abbracciati in un momento di grande gioia.

Nessuna parola nel post su Instagram, Francesca Vecchioni ricorda l'amato fratello - scomparso a 36 anni a causa di una malattia - attraverso la potenza di quell'immagine, indelebile come tanti altri ricordi. La famiglia Vecchioni si è chiusa nel silenzio dopo questo grave lutto, tenendo tutto il dolore al riparo dal clamore mediatico. "Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio", queste le parole con cui Roberto Vecchioni ha annunciato sui social, martedì scorso, la morte del figlio Arrigo e da allora non ha più rilasciato dichiarazioni in merito, così come gli altri figli.

Francesca Vecchioni - nata dal primo matrimonio del cantautore con Irene Brozzi - era molto legata ad Arrigo, più piccolo di lei di 11 anni. Oltre a loro Roberto Vecchioni ha altri due figli, Edoardo e Carolina, avuti come Arrigo dalla moglie Daria Colombo. Edoardo, il più giovane, è affetto da sclerosi multipla.

La foto pubblicata su Instagram da Francesca Vecchioni