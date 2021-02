Francesca Verdini: "Amo Matteo Salvini, ma il matrimonio può aspettare"

Sono passati quasi due anni da quando Matteo Salvini si presentò in pubblico per la prima volta con la fidanzata 26enne Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis che oggi si racconta in un’intervista al settimanale Chi che tocca diversi temi, tra cui l’amore per il leader del Carroccio.

“Sono timida. Abituata a stare dietro le quinte. A occupami della produzione cinematografica e televisiva, dell’organizzazione e della fase creativa. Non sono mai sotto i riflettori quando lavoro, per questo mi sento così a disagio davanti a un obiettivo. E si vede…”, ammette Francesca all’inizio di un colloquio che tanto rivela del suo lavoro di produttrice. Da qualche giorno, infatti, su YouTube ha lanciato una serie web pensata per mettere in guardia i bambini dai pericoli della rete: “Con la mia casa di produzione abbiamo osservato il web e ci siamo resi conto delle trappole che sono sempre in agguato per i minori. Abbiamo ideato la coppia ‘elleEenne’ che grazie a semplici gag insegnano ai più piccoli a non aprire la porta agli sconosciuti, a tenere al corrente di tutto i propri genitori, a non rispondere ai messaggi degli sconosciuti”.

Ora in cantiere c’è un altro progetto: “Stiamo girando nelle periferie romane Ghiaccio, il primo film da regista del cantante Fabrizio Moro con Alessio De Leonardis. Si parla di riscatto sociale, attraverso la boxe. Con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara”.

“Il matrimonio con Matteo Salvini? Ho 28 anni, possiamo aspettare”

Francesca Verdini può dirsi soddisfatta dal punto di vista professionale: oggi si occupa esattamente di ciò che ha sempre voluto fare da bambina, ovvero la produttrice, professione a cui si è accostata dopo aver studiato economia alla Luiss. Il cinema, ma anche la politica è tra le sue passioni: “Sono stata eletta nel parlamento regionali degli studenti”, ha ricordato in riferimento alla sua vita scolastica: “Le mie passioni sono sempre state il cinema e la politica (…) Ho scelto di provare la strada del cinema sapendo quante pressioni si subiscono e le difficoltà che si incontrano a fare politica attiva”.

Con Matteo Salvini che della politica italiana è protagonista, Francesca Verdini fa coppia da due anni ormai. Il primo incontro a una cena tra amici: “Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”, ha detto del fidanzato con cui, almeno per ora, le nozze non sono tra i progetti imminenti: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare”.