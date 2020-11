La figlia (di 5 anni) partecipa a 'Uomini e Donne Baby', Francesco Arca su tutte le furie (VIDEO)

E' il momento del contrappasso per Francesco Arca. Dopo aver esordito in televisione nel ruolo di tronista di Uomini e Donne, adesso Le Iene organizzano per lui uno scherzo che lo manda su tutte le furie: la sua piccola Maria Sole, 5 anni, nata dall'amore per Irene Capuano, partecipa ad un provino per Uomini e Donne Baby, fantasioso dating show inventato dalla trasmissione sulla falsariga di quello condotto da Maria De Filippi.

Lo scherzo a Francesco Arca

Di fronte alle immagini della figlia Maria Sole tutta intenta a sostenere il provino, Francesco non ci vuole credere: in una sala spoglia, la piccolina si presenta con nome, cognome ed ambizioni; di fronte a lei un direttore casting insistente che la sobilla e che fa infuriare il papà presente dall'altra parte dello schermo. Dulcis in fundo, Arca viene a sapere che complice del fattaccio è la stessa moglie Irene e così, dopo averla scoperta, corre verso di lei carico di rabbia. Lo scherzo intero verrà trasmesso questa sera in diretta alle 21.10 su Italia1.

Francesco Arca papà

Papà bis, Francesco Arca ha due figli, entrambi avuti da Irene, conosciuta proprio a Uomini e Donne nel 2013. Oltre alla primogenita Maria Sole, anche Brando Maria, nato due anni fa. "Maria Sole desiderava un fratellino e con grande gioia l’abbiamo accontentata - ha raccontato a proposito della paternità - Ho sempre desiderato tanti bambini, sto vivendo un momento bellissimo della mia vita. Mi sento molto fortunato". Un idillio familiare, tranne quando viene pizzicato dalle Iene, appunto.