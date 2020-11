Francesco Arca fa 41 anni: gli auguri più speciali sono dell'ex Laura Chiatti

A volte una storia d'amore può finire anche meglio. È raro, ma chi l'ha detto che non si possa restare amici? Francesco Arca e Laura Chiatti portano la bandiera. La loro storia - durata 3 anni - è finita nel 2009, ma dopo qualche tempo, superato il dolore, i due si sono ritrovati e hanno continuato a coltivare il profondo affetto che li lega. In ottimi rapporti anche con i rispettivi compagni, Irene Capuano e Marco Bocci - trascorrono spesso del tempo insieme, con figli al seguito, formando una grande famiglia in cui regna l'amore.

Francesco Arca compie 41 anni: il messaggio di Laura Chiatti

Oggi che Francesco Arca compie 41 anni non poteva mancare il messaggio di Laura Chiatti, che gli dedica una storia su Instagram: "Il tuo essere speciale è nella bellezza che porti nel cuore - scrive l'attrice accanto a una foto dell'ex, con la canzone 'Essere Speciale' di Niccolò Fabi in sottofondo - Ti adoro mio Franci". Auguri ricondivisi dall'attore, insieme a tanti altri messaggi di affetto ricevuti da amici e colleghi. A fare per prima gli auguri a Francesco Arca, però, è stata la compagna Irene Capuano, che a mezzanotte in punto ha spento le candeline a casa con lui, insieme ai loro figli Maria Sole e Brando.

Sotto gli auguri di Laura Chiatti per Francesco Arca su Instagram

Francesco Arca sul rapporto con Laura Chiatti: "All'inizio per Irene è stato strano"

Francesco Arca e Laura Chiatti hanno sempre difeso la loro amicizia, anche se poteva non essere ben vista dai compagni. C'è voluto del tempo per comprendere il loro legame, ma sono stati bravi a 'rompere il ghiaccio' fin da subito, come ha dichiarato tempo fa Arca in un'intervista: "All'inizio Irene mi diceva che le faceva strano uscire con Laura. Invece poi hanno iniziato a sentirsi autonomamente senza nemmeno coinvolgermi. E oggi a volte facciamo le vacanze insieme, ci vediamo a cena, festeggiamo i nostri reciproci compleanni". Quest'anno, invece, per i suoi 41 anni sono costretti a stare lontani, ma certamente troveranno il modo di recuperare alla grande appena si potrà.

Sotto i festeggiamenti di Francesco Arca con la compagna Irene Capuano