L'attore Francesco Arca: "Mio papà morto in una battuta di caccia. Voglio la verità"

Francesco Arca ha scritto un libro, il primo. Al centro del racconto c'è la morte del padre Silvano, scomparso nel giorno in cui si era recato a una battuta di caccia. Arca parla di un "presunto incidente a caccia", perché ritiene di non essere del tutto convinto della versione fornita dalle indagini svolte sul caso. "A mio modo di vedere le cose, ma sottolineo che è un parere totalmente personale perché non ho le basi di diritto, dico che ci hanno raccontato una versione vicina alla verità". Il titolo del libro è "Basta che torni", uscito proprio nel giorno della festa del papà, il 19 marzo.

La versione fornita dalla giustizia, prosegue Arca, "sfiorava la verità, ma poi sono venute a galla diverse incongruenze, nei mesi e persino negli anni successivi". Dopo le prime indagini, il caso fu chiuso, ma poi riaperto grazie alla madre e "grazie all'appoggio dei militari amici di mio padre". Venner però nuovamente chiuso. "A quel punto te ne fai una ragione", dice Francesco, "vai avanti e cerchi di capire che nella vita non sempre si può arrivare a una verità".

Arca crede che il padre è stato ucciso? "Non sono nessuno per poterlo dire, ci sono state delle indagini. Io però nel mio libro racconto tutto quello che non torna". Come si vive con un dubbio così? "Andando avanti. Io immagino quante persone in Italia hanno vissuto storie con dinamiche simili. Si vive con un tragico distacco, ci si fa forza in famiglia. Cerchi di lavorare, viaggiare, innamorarti".

Proprio durante la pandemia, Francesco ha cominciato a lavorare alla scrittura del libro. "La pandemia ci ha dato solo qualcosa di buono: il tempo", sottolinea. "E durante una di queste riflessioni ho pensato a mio padre e al fatto che non me lo ricordavo più. Ho avuto una paura meravigliosa e ho chiamato la mia psicologa: lei mi ha detto di chiamare tutti quelli che lo conoscevano, compresa mia mamma, e di scrivere tutte le testimonianze. Grazie a loro ho scoperto un uomo che da un certo punto di vista non conoscevo. Da quel momento lì ho cominciato a dare un ordine cronologico ed emozionale al tutto". E così è nato il libro, che "spero risvegli la coscienza di chi era con lui. Adesso sarei pronto a perdonare, in cambio di un pizzico di verità".