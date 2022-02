Francesco Arca a cuore aperto: "In psicoterapia per un problema"

Quarantadue anni compiuti da pochi mesi, Francesco Arca è uno degli attori più amati (e desiderati) d'Italia. Un successo che non conosce battute d'arresto, una famiglia che ama, eppure, come tutti, anche lui ha dovuto affrontare momenti difficili. Uno in particolare lo confessa per la prima volta in un'intervista a Grazia, parlando dei suoi difetti: "Sono pieno di difetti. Il più grande, su cui ho lavorato a lungo con la terapia, è stata la rabbia".

Arca ne parla senza filtri: "Accumulavo per sciocchezze e poi esplodevo - racconta ancora -. Si impara a tenerla a bada e a incanalare le reazioni". Dunque è qualcosa con cui deve fare costantemente i conti, ma oggi ha tutti gli strumenti per gestirla e questo lo aiuta sul lavoro e nella vita privata. Legato dal 2013 a Irene Capuano, hanno due figli: Maria Sole, di 7 anni, e Brando di 4. Per Francesco Arca la famiglia è tutto e ogni momento libero dagli impegni lavorativi è dedicato a loro.

Una nuova fiction con Vanessa Incontrada

L'attore ha da poco finito di girare Fosca Innocenti, la nuova fiction di Canale 5, in onda da venerdì 11 febbraio, che lo vede protagonista accanto a Vanessa Incontrata: "Siamo amici di vecchia data - fa sapere - andiamo al mare nello stesso posto, ma questa era la prima volta che lavoravamo insieme". Infine il ricordo dei suoi primi passi in tv, a Uomini e Donne: "Ero incosciente, oggi mi sento a mio agio solo sul set. Quando sono ospite in tv muoio dentro, ho paura di mettermi in mostra".