Francesco Baccini dopo l’incontro con Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Sgarbato io? Era un gossip inventato”

Francesco Baccini ha voluto chiarire la sua posizione dopo il faccia a faccia con Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata del GF Vip. L’antefatto è noto a quanti seguono il reality: nei giorni scorsi la conduttrice aveva parlato di un flirt con il cantante risalente a circa vent’anni fa, episodio che lui, intervenendo di persona durante la diretta di Canale 5, ha smentito categoricamente.

La sua partecipazione al GF è tornata ad essere tema di commento sui social: con una diretta Facebook, Baccini ha replicato alle critiche mosse da quanti hanno definito sgarbato il suo modo di parlare alla concorrente, raccontando quanto sia stato turbato dal gossip sulla sua vita privata.

Baccini replica alle critiche dopo il suo intervento al GF Vip

"Erano 206 anni che non andavo su Canale 5, fa ridere. Non solo, ho fatto picco di ascolti, 38% di share, mio malgrado, non me la sono nemmeno andata a cercare, mi sono venuti a prendere loro" ha dichiarato Francesco Baccini nella sua diretta social: "La vita è una roba strana. Il gossip tira sempre specialmente con me che con il gossip proprio zero, non hanno mai saputo niente della mia vita privata".

“Io non c'entravo un caz** lì dentro, sono stato chiamato in causa in una cosa inesistente. Potevo far finta di niente, solo che per i prossimi cinque anni chiunque avrei incontrato avrebbe rotto i cogl**ni con ‘ma ti sei trom**to la Ruta?’ e avrei dovuto rispondere di no a tutti”, ha aggiunto ancora, precisando di aver voluto chiarire pubblicamente la sua verità per chiudere una volta per tutte la questione. Quanto alle critiche ricevute sul suo modo di rivolgersi a Maria Teresa Ruta, Baccini ha proseguito: “Sgarbato io? Una persona mi tira dentro una roba inventata con tutti che mi rompono i cogl***i e lo sgarbato sarei io? Anche il farmacista mi ha chiesto se era vero o meno, ma stiamo scherzando? Un delirio, per fortuna che c'è il Covid e c'è poca gente in giro, ma chiunque incontri mi chiede della Ruta da cinque giorni. È una violenza, io non ne avevo mai fatto cenno con nessuno. Ma cosa c'entro io in un contenitore dove la musica non esiste? Alla fine mi sarei dovuto incazzare come una iena e invece l'ho buttata sul ridere”.

(Qui la diretta Facebook di Francesco Baccini)