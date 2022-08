Francesco Chiofalo dimesso dall'ospedale rientra a Roma in sedia a rotelle

Sono giorni difficili per Francesco Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island si trovava a Catania per lavoro, quando ha accusato un malore. Il personal trainer ha detto di non riuscire più a sentire una gamba ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Dai primi attimi di smarrimento fino alla corsa in ospedale, Chiofalo ha documentato tutto nelle sue storie Instagram. Un’esposizione mediatica che non è piaciuta ai followers del romano, che hanno duramente criticato la sua scelta. Così il 33enne in questo momento difficile, è stato investito dalla bufera, tanto che è stato costretto a rendere privato il profilo social, non dando più aggiornamenti sul suo stato di salute. Era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a prendere le difese di Chiofalo: "Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo", ha scritto in una storia Instagram la casertana rassicurando i fan sulle condizioni di salute del ragazzo. "Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà" ha aggiunto, concludendo: "Mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare".

Chiofalo avvistato a Fiumicino

Dopo giorni di silenzio social la Marzano è arrivata nuovamente ad informare i followers sulle condizioni di salute di Chiofalo. L’influencer ha pubblicato un video inviato da una fan che mostra Francesco all’aeroporto di Fiumicino di ritorno da Catania. Il romano appare stanco e abbattuto su una sedia a rotelle, spinto da un operatore che l’accompagna: "L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino, lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Sono sincera mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino", ha scritto l’informatore. Per ora dal profilo di Chiofalo tutto tace, ma le immagini del poderoso personal trainer gettano nello sconforto i fan, che rimangono in attesa di rassicurazioni sul suo stato di salute.

Le immagini pubblicate da Deianira Marzano su Instagram