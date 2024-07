Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: "Ci siamo lasciati malissimo", i retroscena

La love story tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è giunta al termine. I due erano legati dal 2021: si erano conosciuti grazie a un viaggio di lavoro in Turchia dove hanno scoperto, inaspettatamente, di essere molto attratti l'uno dall'altra nonostante le diversità. Diversità che hanno sempre costituito motivo di scontro e che forse oggi li hanno portati a dirsi addio. Chiofalo aveva descritto Drusilla come "la donna giusta" con cui sposarsi e anche avere figli ma è evidente che qualcosa non sia andato nel modo giusto.

Dopo la decisione di Francesco di cambiare colore degli occhi i problemi tra di loro sono diventati sempre più grandi anche se inizialmente Drusilla ha provato ad accettare tutti i cambiamenti del compagno. Quali siano le motivazioni della rottura non è dato saperlo, ma i numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposto Chiofalo potrebbero aver inciso sulla scelta.

Con un video condiviso su Instagram Chiofalo ha dato notizia della loro separazione e ha parlato anche di retroscena di cui nessuno dei due ha parlato. "Oggi è una giornata complicata per me perché io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre e non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto molto gravi che adesso non mi va di raccontare e che magari, forse, farò più avanti. In questi anni ci sono stati molti retroscena che voi non conoscete, giustamente", ha dichiarato l'ex tentatore di Temptation Island, "Purtroppo ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Io ce l'ho sempre messa tutta per far funzionare le cose, vi chiedo di avere rispetto per questo momento". Nei commenti però in molti non credono al suo dispiacere, c'è anche chi ha sottolineato che tra gli hashtag al video ci sia anche la marca degli orologi che pubblicizza Chiofalo: "Nel dolore fra gli hashtag c'è pure il nome degli orologi che pubblicizzi. Lasciati in pessimi rapporti".

La prima crisi importante due anni fa

Due anni fa, ovvero dopo che Francesco aveva partecipato a La Pupa e il Secchione in cui lui il ragazzo aveva mostrato un certo interesse per un'altra donna, Malena, era iniziata una fase di crisi molto importante. Chiofalo era poi riuscito a riconquistare la fiducia di Drusilla, ma lei si era sfogata - scrivendo una lettera a Di PIù - in cui chiariva che per lei un rapporto non può essere solo fisico.

"Mi avevi promesso di leggere un po', informarti, non hai riconosciuto nemmeno Garibaldi alla Pupa e il Secchione, ma non hai seguito nessuna mia richiesta - aveva scritto l'erede della famiglia Gucci - È meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, io ho bisogno di attenzioni di altro tipo".