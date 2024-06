Francesco Chiofalo, nuovo intervento choc (e illegale): vuole farsi allungare le gambe

I suoi nuovi occhi azzurri creati con una rischiosissima operazione chirurgica non gli sono bastati, così come non gli sono bastati gli innumerevoli ritocchini subiti negli anni. Francesco Chiofalo con la chirurgia estetica ci ha preso davvero gusto e vuole tornare sotto i ferri per un nuovo intervento particolarmente rischioso e perfino illegale in Europa: quello di farsi allungare le gambe.

Ebbene sì il fidanzato di Drusilla Gucci non è stanco delle sale operatorie, dellle convalescenze, di mettere continuamente a rischio la sua salute. No, lui per la bellezza estetica farebbe di tutto, perfino farsi estendere le gambe per diventare artificialmente più alto. A rivelare questosuo nuovo sogno estetico è stato proprio lui che sembra essersi dimenticato dei problemi di salute avuti recentemente a causa dell'ultima operazione per il cambio di colore degli occhi - che gli ha fatto rischiare di perdere la vista - ed è pronto, nonché desideroso, di tornare a vivere una nuova e "folle" esperienza chirurgica.

Il 35enne, ex volto di Temptation Island, ha rivelato questo suo desiderio di cambiare la sua altezza a Nuovo Tv specificando di essere convinto di questa sua decisione ma di volere aspettare che la Comunità Europea renda legale questa operazione.

Poi si rivolge ai giovani: "Non imitatemi".

Il commento di Sonia Bruganelli

La notizia sulla nuova operazione di Francesco Chiofalo ha fatto il giro dei social e sono stati in tantissimi a commentarla, negativamente. Tra questi c'è anche Sonia Bruganelli che ha risposto alle dichiarazioni di Chiofalo su questa nuova operazione alle gambe così: "Per la testa si può fare qualcosa?".

E voi come la pensate?