Francesco Chiofalo operato per cambiare colore agli occhi: "L'intervento più pericoloso del mondo, rischi altissimi"

Noto per essere sempre sopra le righe, l'ultima trovata di Francesco Chiofalo sta scatenando una bufera social di proporzioni enormi. 'Lenticchio' - ex volto di Temptation Island - si è sottoposto a una delicata operazione chirurgica per cambiare colore degli occhi. Da nocciola ad azzurri? Il discusso influencer lo svelerà tra qualche giorno, ma nel frattempo ha condiviso su Instagram un video con alcune immagini dell'intervento.

"Oggi mi sottopongo all'intervento di cambio colore agli occhi" ha scritto, spiegando ancora: "Dicono che sia l'intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo. Dicono che ci sono dei rischi altissimi. Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato".

Sui social Chiofalo non raccoglie nessun sostegno, solo critiche. "Ma non sapevi proprio cosa fare! Con tanta gente che davvero si sottopone a interventi per malattie gravi e che vorrebbe non farlo, tu sotto i ferri per un capriccio stupido" attacca una follower, e ancora: "Quando hai troppi soldi e non sai dove metterli. Poi la gente comune è costretta a interventi seri e di salute e non ha un centesimo". Infine c'è chi ci va giù ancora più pesante: "Che idiozia! Già che ci sei prova a richiedere un cervello nuovo".