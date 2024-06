Francesco Chiofalo in ospedale: "Non ci vedo bene"

Francesco Chiofalo è stato portato in ospedale. A raccontare l'accaduto con tanto di video social è stato lo stesso ex volto di Temptation Island che due mesi fa si è sottoposto a una delicata operazione per cambiare il colore degli occhi.

"Sono nervosissimo, agitato", dice Francesco all'arrivo dei soccorritori prima di salire in ambulanza. E ancora: "Che disastro, mannaggia! Non ci vedo manco più bene! Mi dispiace che vi faccio pena" esclama ancora mentre un infermiere gli chiede le sue generalità. Il video continua anche in ospedale, con Chiofalo che si riprende poco prima di essere sottoposto a una tac. Nessun altro particolare è stato aggiunto sulle cause che hanno reso necessario il ricovero.

Francesco Chiofalo si è sottoposto a una delicata operazione di cheratopigmentazione per cambiare il colore dell'iride da marrone ad azzurro. "Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più… A me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all'intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me irraggiungibile", aveva scritto sui social mostrando per la prima volta il risultato finale e dicendosi soddisfatto dell'operazione che aveva preoccupato non poco la fidanzata Drusilla Gucci.