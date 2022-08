Francesco Chiofalo in ospedale dopo una serata in discoteca: i video sui social

Spavento per Francesco Chiofalo e i follower che su Instagram seguono l'ex protagonista di Temptation Island e La Pupa e il Secchione. Dopo aver raccontato il suo pomeriggio e il viaggio aereo verso la Sicilia, dov'era atteso in una serata in discoteca, il 33enne romano ha pubblicato diverse storie Instagram che lo mostrano diretto verso l'ambulanza e poi trasportato fino in ospedale a Catania. Nessun racconto circa l'accaduto, solo svariati filmati tra cui uno in cui lo si sente dire all'operatore sanitario "Non sento la gamba" e altri che riportano le rassicurazioni del personale sanitario.

Al momento, dunque, non è chiaro cosa sia successo. Qualche dettaglio in più è arrivato dall'esperta di gossip Deianira Marzano che ha detto di aver contattato Chiofalo: "Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo" ha scritto in una storia Instagram: "Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare".

(Di seguito due storie Instgaram pubblicate da Francesco Chiofalo)

Chi è Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo nasce il 1 maggio 1989 a Roma. Con la ex fidanzata Selvaggia Roma nel 2017 partecipa a Temptation Island. Qui termina la loro relazione dopo ben cinque anni, ma entrambi raggiungono un’incredibile popolarità con questa esperienza televisiva, che verrà riproposta anche a Uomini e Donne, dove Francesco cercherà di riconquistare Selvaggia. Nel 2019 Chiofalo è costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una massa tumorale benigna dal cervello attraverso una delicata operazione, fortunatamente andata a buon fine. A novembre dello stesso anno si fidanza con la schermitrice salernitana Antonella Fioredelisi, ma la relazione finirà in modo molto burrascoso tra ex e nuove fiamme. Nel 2022 partecipa come ospite a Il salone delle meraviglie, suscitando l’interesse di tutte le signore presenti nell’hair saloon di Federico Lauri. Francesco Chiofalo è attualmente fidanzato con Drusilla Gucci, figlia di Umberto e Stefania e pronipote del fondatore del famoso marchio. I due si sono conosciuti durante una vacanza in Turchia e hanno conquistato le riviste di gossip con un bacio sul red carpet del Festival di Venezia nel 2021, anno in cui Drusilla ha anche partecipato all’Isola dei Famosi.