Francesco Chiofalo rompe il silenzio sulla sua salute: "Sono stato piuttosto male"

Sono giorni difficili per Francesco Chiofalo. L?ex volto di Temptation Island si trovava a Catania per lavoro, quando ha accusato unmalore. Il personal trainer ha detto di non riuscire più a sentire una gamba ed è stato trasportato d?urgenza al pronto soccorso. Dopo giorni di ricovero in cui ?Lenticchio? è sparito dai social a causa dei continui attacchi per l?eccessiva esposizione mediatica, il ragazzo è stato avvistato la scorsa settimana in aeroporto di ritorno dalla città siciliana. Chiofalo è stato pizzicato a Fiumicino dai fan di Deianira Marzano molto provato, seduto su di una sedia a rotelle veniva spinto da un operatore sanitario al suo seguito.

Delle immagini che hanno fatto preoccupare i fan, specie per il silenzio social di Francesco. Dopo alcuni giorni lontano da Instagram l?ex concorrente de La Pupa e il Secchione ha condiviso un breve messaggio per informare sul suo status di salute. ?Scusate l?assenza ma sono stato piuttosto male in questi giorni. Vi spiegherò quello che mi è capitato appena starò meglio. Mi sto riprendendo giorno dopo giorno anche grazie all?aiuto della persona più importante della mia vita: Drusilla Gucci?, queste le parole di Chiofalo su Instagram, che nel rassicurare i followers ha voluto rivolgere un pensiero alla compagna Drusilla, sempre al suo fianco in questo difficile momento.

Drusilla sempre al fianco di Francesco

La giovane rampolla della famiglia Gucci e l'ex protagonista di Temptation Island fanno coppia fissa da oltre un anno. Galeotto tra i due un viaggio di lavoro in Turchia, da allora non si sono mai lasciati, tanto che l?ereditiera stava progettando di andare a convivere con il personal trainer, probabilmente a Roma, città di lui. Nonostante il periodo difficile di Francesco, Drusilla non ha mai smesso di essere al suo fianco, tanto che Chiofalo è sicuro sia proprio lei la donna della sua vita, quella giusta con cui mettere sù famiglia.