Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: “Sta mentendo, non è stata abbandonata dal padre. Ecco la verità”

I racconti di Selvaggia Roma sul suo travagliato passato famigliare segnato dall’abbandono del padre e da una giovinezza difficile sarebbero tutti inventati al solo scopo di volgere su di sé l’attenzione mediatica delle cronache del GF Vip: questo è quanto sostiene Francesco Chiofalo, ex fidanzato della concorrente del reality, che con diverse storie Instagram ha smontato punto per punto la ricostruzione della sua vita fatta dalla ragazza nella Casa del reality di Canale 5.

“Non mi risulta di questo abbandono, è stata una semplice separazione quella dei suoi genitori”, ha affermato il personal trainer rispondendo alla domanda di un follower che ha generato il suo dettagliato racconto teso a smentire le affermazioni di quella che è stata la sua fidanzata per cinque anni. “Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, ha il suo numero di telefono e, almeno quando stava con me, lo sentiva regolarmente. Figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia”, ha affermato.

Francesco Chiofalo sbugiarda la ex Selvaggia Roma: “Sta facendo la vittima”

Entrando nei dettagli di quanto affermato da Selvaggia Roma nella Casa del GF Vip, Francesco Chiofalo ha poi dato ai follower ulteriori spunti tesi a sbugiardare la sua versione dei fatti: “Quando stava con me, lei è andata insieme al padre in Tunisia per trovare dei parenti (…) Non è vero che lei non vede il padre da quando aveva 15 anni, è una ca***ta mostruosa, infatti io pensavo fosse ubriaca quando lo ha detto”, le parole del personal trainer che ha anche smentito il racconto sul tentato suicidio reso da Selvaggia a Maria Teresa Ruta. “Selvaggia sta facendo la finta vittima su una cosa che non le è mai capitata e questo è uno schiaffo a tutte quelle persone che sono davvero orfane”, ha tuonato ancora Chiofalo: “Non si strumentalizza l’abbandono di un padre e il suicidio per farsi votare”.

Francesco Chiofalo contro la ex Selvaggia Roma: “Non è vero che aveva problemi economici”

In seguito Francesco Chiofalo ha aggiunto che se un rapporto conflittuale tra Selvaggia Roma e il padre c’è stato, è avvenuto solo per divergenze di vedute sul suo futuro: “C’era sì un rapporto conflittuale col padre, ma la conflittualità è nata quando lei ha compiuto 18 anni: lui voleva che lei imparasse un mestiere, ma lei ha deciso di andare a fare la cubista nelle discoteche, cosa che il padre non ha mai digerito”. Infine, Chiofalo ha smentito la sua ex anche in merito a eventuali problemi economici che avrebbe dovuto affrontare, precisando di essersi trovata in una normalissima situazione e che “non viveva certo nelle favelas”, ma “casa dignitosissima”.

“Una che si spaccia per povera, mentre così non è, si finge orfana di padre, mentre così non è, va a dire che ha tentato il suicidio, mentre così non è. Trovo sia davvero una cosa diseducativa e schifosa”, ha concluso Chiofalo chiudendo così la questione che, vista la mole delle smentite, potrebbe anche diventare oggetto di confronto in una delle prossime dirette del GF Vip.