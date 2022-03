Chi è lo stand up comedian Francesco De Carlo,: età, bio e carriera del comico

Francesco De Carlo è uno degli stand up comedian più famosi in Italia, e anche uno dei comici dal respiro più “internazionale” del nostro paese, grazie ai suoi trascorsi in Inghilterra. Scopriamo di più sulla sua carriera.

Chi è Francesco De Carlo: età, bio, carriera e televisione

Francesco De Carlo nasce a Roma il 20 febbraio del 1979. Esperto nel campo della comunicazione, dopo essersi laureato in Scienze politiche lavora per quattro anni al Parlamento europeo e a Radio Globo. Proprio come speaker radiofonico emergono le sue doti comiche irresistibili; arriva così la chiamata anche dal mondo della televisione, e Francesco apparirà in vari programmi come Italia Coast2Coast del Trio Medusa, Un Due Tre Stella con Sabina Guzzanti e NeriPoppins di Neri Marcorè, oltre alla web serie Esami di Edoardo Ferrario. Il suo talento di stand up comedian viene fuori soprattutto su Comedy Central, con Stand Up Comedy e CCN – Comedy Central News; De Carlo decide così di portare i suoi spettacoli anche all’estero, dove riscuote un discreto successo dopo essersi trasferito a Londra. Si esibirà al Fringe Festival di Edimburgo, al Comedy International Showcase di Montreal e in varie città di tutto il mondo, in ben 15 paesi. Durante il lockdown per la pandemia di Covid-19 partecipa a Tutti a casa, programma in streaming web con tanti comici a commentare le notizie in maniera leggera durante un periodo duro. Tornerà poi in Rai, dove condurrà Data Comedy Show, l’assurda competizione tra i migliori comici italiani con, tra gli altri, Valerio Lundini, Luca Ravenna, Maria Di Biase ed Edoardo Ferrario.

Vita privata e Brexit

Non si sa molto della vita privata di Francesco De Carlo. Sappiamo che vive tra Londra e Roma, e in un’intervista a Vanity Fair ha detto di non essere sicuro sul dove si stabilirà. La sua esperienza inglese è ben raccontata nel suo libro “La mia Brexit”, uscito nel 2019, e parzialmente anticipata dal suo show su Rai Tre “Tutta colpa della Brexit”.

Francesco De Carlo Instagram