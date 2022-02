Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: "Pensavano fossi un killer"

Francesco Facchinetti è risultato positivo al covid e per questo motivo non ha partecipato all'ultima puntata del Cantante Mascherato. Il giudice durante il suo isolamento ha raccontato un dettaglio tragicomico di quando era inviato dell'Isola dei Famosi.

I suoi follower gli hanno chiesto di spiegare meglio e così si è scoperto che Facchinetti è stato arrestato in Honduras perché pensavano fosse un killer.

Il racconto dell'arresto di Francesco Facchinetti

"Quando mi hanno arrestato in Honduras, perché purtroppo mi hanno arrestato mentre facevo l'Isola, in galera si mangiava meglio... in galera in Honduras si mangiava meglio" ha prima scherzato l'ex dj parlando delle minestre che è costretto a mangiare in questi giorni.

Poi ha aggiunto: "Perché mi hanno arrestato? Allora, all'epoca, era il 2006, l'Honduras era un paese molto violento, no so adesso, ma all'epoca era violentissimo noi stavamo vicino ad una città che si chiama La Ceiba dove non potevi girare da solo perché c'erano delle gang, una si chiamava Mucha Mi*rda e l'altra Diciotto e andavano in giro proprio con i fucili a rapinare, sparare e ammazzare la gente".

"Questa gang, Diciotto, i suoi componenti avevano un 18 tatuato sulla pancia, e io ho un otto molto grande tatuato sulla pancia. Mentre ero in spiaggia, che camminavo, ad un certo punto dei poliziotti mi hanno visto e hanno visto il tatuaggio così hanno pensato che fossi un killer di questa banda e mi hanno portato al commissariato. Sono stato lì fino a quando quelli dell'Isola sono venuti a prendermi e hanno spiegato che non ero un delinquente e così mi hanno liberato".