Francesco Facchinetti, lockdown di Natale con lo chef personale in casa

Natale in casa, ma con ogni confort. Francesco Facchinetti trascorrerà le vacanze nella sua meravigliosa villa di Mariano Comense con la moglie Wilma Faissol e i loro tre bambini Charlotte, Liv e Leone. Quest'anno Mia - la figlia nata dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi - non potrà raggiungerli a causa dell'ultimo Dpcm e resterà a Roma con la mamma, così come Francesco non potrà andare dal resto della famiglia per festeggiare.

A casa Facchinetti, però, c'è una new entry: Roberto Danese, chef personale della famiglia che li coccolerà in queste settimane con i suoi deliziosi piatti. "Prepariamoci a ingrassare 20 chili a Natale" ha commentato l'ex Dj Francesco su Instagram, mostrando tra le storie il cuoco al lavoro davanti ai fornelli: "Lui è il nostro nuovo chef - spiega ai follower - Dopo ci spiegherà cosa cucinerà ogni giorno. Per il momento riso alle zucchine e riso allo zafferano".

Sotto le immagini dello chef al lavoro

A casa Facchinetti anche due gattini

Il cuoco, però, non è l'unico ospite. Ci sono anche Fifi e Gigi, due gattini appena arrivati e già parte della famiglia. A questo punto manca solo Babbo Natale. Che le vacanze dei Facchinetti abbiano inizio!