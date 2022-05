Francesco Facchinetti, la riflessione nel giorno del compleanno e le foto con Alessia Marcuzzi

Quello appena trascorso per la famiglia Facchinetti è stato un fine settimana intenso. Iniziato con la prima comunione di Mia, la figlia di Francesco e Alessia Marcuzzi, si è concluso con il compleanno del Capitano, nel mezzo la grande festa per i 78 anni di Roby Facchinetti, la mitica voce dei Pooh.

Franceso lunedì ha festeggiato 42 anni e per questa occasione ha scritto un post molto particolare. A corredo del testo le foto del fine settimana trascorso insieme all'ex Alessia Marcuzzi, ai figli, ai parenti e agli amici. Grande assente la moglie Wilma costretta a casa per colpa dell'intervento a cui è stata sottoposta a seguito di una brutta caduta da cavallo.

Francesco Facchinetti e la riflessione nel giorno del compleanno

Su Instagram Francesco per celebrare il suo compleanno ha condiviso le foto scattate nel giorno della comunione di Mia alla quale hanno partecipato Alessia Marcuzzi, i figli, amici e parenti. Nessuna foto con Wilma, ma nel messaggio che ha scritto ha parlato ovviamente anche di lei e della voglia che ha di riabbracciarla.

"Quando cresci i regali per il tuo compleanno non sono più materiali - ha scritto Facchinetti - Quello che ti aspetti non sono più dei pacchi da scartare ma altro. Sono momenti, emozioni, esperienze…qualcosa che il tempo non possa deteriorare o distruggere. Questo è quello che vuoi e che speri che ti arrivi". Francesco si considera fortunato, il suo compelanno quest'anno è stato un turbinio di emozioni: "Per questo mio quarantaduesimo compleanno quello che la vita mi ha donato è stato incredibile: Prima Comunione della piccola Mia, compleanno di mio papà, mio compleanno e domani concerto di mio padre a Milano. Non posso chiedere di più. Oggi non vedo l’ora di abbracciare la Wilma che purtroppo non è potuta stare con noi in questi giorni per i suoi problemi alla spalla. Grazie a tutti voi per gli auguri".

Immancabili gli auguri della moglie Wilma: "Auguri amore sono solo 9 compleanni che festeggiamo insieme?? (sembrano 90). La prima foto è la nostra prima foto insieme". E anche Alessia Marcuzzi gli ha fatto gli auguri condividendo un divertente video della figlia Mia che fa l'imitazione del padre.