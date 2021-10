Francesco Facchinetti: "Conor McGregor mi ha preso a pugni senza motivo, è pericoloso"

Francesco Facchinetti ha denunciato sui social di essere stato picchiato senza motivo da Conor McGregor, il campione di MMA (arti marziali miste) in questi giorni in Italia. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una festa in un hotel a Roma alla quale entrambi erano stati invitati.

L'irlandese McGregor (nel 2021 la rivista Forbes lo ha posizionato al primo posto nella classifica degli atleti più pagati al mondo), è venuto nella Capitale per far battezzare in Vaticano uno dei suoi figli. A raccontare il fatto è stata anche la moglie di Facchinetti, Wilma Helena Faissol, che era insieme a lui.

La denuncia di Francesco Facchinetti: "Conor McGregor è pericoloso"

In una serie di Instagram Stories, Facchinetti ha spiegato di essere stato aggredito da McGregor intorno alle 2,30 di questa notte, alla presenza di numerosi testimoni, amici suoi e guardie del corpo del lottatore.

"Eravamo insieme da due ore, abbiamo riso e parlato di un sacco di cose. Poi, improvvisamente mi ha tirato un pugno in faccia - ha scritto Facchinetti - Pensate cosa poteva succedere. Se sono qua a parlarvi ora è un miracolo". Nei video Facchinetti mostra un labbro spaccato e dice di aver perso anche sangue dal naso. McGregor "è altamente pericoloso, poteva benissimo tirare un pugno anche a mia moglie".

La moglie di Facchinetti: "Io piangevo e tremavo"

"Per fortuna era molto vicino, quindi non ha avuto la distanza per caricare il pungo", ha raccontato Wilma Helena Faissol. "Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo... sto tremando come un vitello". "Io non stavo capendo - ha aggiunto - La prima cosa che mi è venuta in mente è stata 'stanno scherzando, è un mini show'. Poi sono rimasta paralizzata perché tutte le guardie del corpo e gli amici di Conor lo tenevano contro il muro, lui voleva continuare a picchiare Francesco". "La guardia del corpo ci ha dato dei fazzoletti e ci ha cacciati via - ha raccontato ancora la moglie di Facchinetti - Dall'hotel ci hanno fatti uscire dalla porta laterale. Io piangevo, tremavo. Abbiamo chiamato polizia e ambulanza. Abbiamo fatto la denuncia". "È una persona completamente instabile, pericolosa. Se lo vedete in giro state lontani, non vi avvicinate per chiedere autografi".