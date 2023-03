Facchinetti contro la sinistra: "In 12 anni cosa avete fatto? Solo danni e propaganda contro la destra"

Francesco Facchinetti si è scagliato contro la sinistra italiana. L'agente, figlio di Roby Facchinetti, già in altre occasioni aveva usato il suo profilo Instagram per commentare fatti politici o di cronaca. Come ad esempio quando spiegò il perché si fosse trasferito, con la famiglia, a vivere in Svizzera in quanto l'Italia non è un Paese sicuro oppure quando si rivolse a tutti i criticoni che giudicarono il tour estivo di Jovanotti per i presunti danni ambientali che avrebbe causato alle coste ma che negli ultimi vent'anni, mentre l'Italia sbagliava "qualsiasi politica energetica e qualsiasi politica che riguardava l'ambiente", non hanno mai parlato. O ancora quando dopo essere stato ricoverato in ospedale sottolineò come "I medici guadagnano 1.700 euro, i politici 14mila al mese".

Insomma, Facchinetti spesso ha preso una posizione a costo di sembrare un "pesantone" come lui stesso si definisce. L'invettiva di oggi, contro la sinistra, è nata dall'ascolto di un intervento in Parlamento (probabilmente di Elly Schlein, anche se non viene citata direttamente da Francesco), riguardo ai salari dei lavoratori italiani.

"Volevo dirvi - inizia così il commento di Facchinetti - che ho visto per l'ennesima volta un intervento in Parlamento della sinistra, oggi ce l'ho con la sinistra ma potrei avercela con la destra, perché la cosa che mi fa ridere è la sinistra che si incazza con la destra dicendo che l'Italia ha i salari troppo bassi". A questo punto il tono di voce di Francesco sale di volume: "Ma se avete governato per 12 anni por*a pu**ana, ma se avete governato per 12 anni! E nei 12 anni che ca**o avete fatto? Avete alzato i salari? Avete abbassato il costo del lavoro? No, avete fatto dei danni".

"Detto questo non voglio sempre fare il pesantone, ma un piccolo fioretto da far fare a tutti quelli che fanno politica, perché fare la politica è un gran dono, avere la possibilità di migliorare la vita dei cittadini italiani - a questo punto è scoppiato a ridere - perché detta così fa davvero ridere".

"Al posto di fare propaganda politica - spiega Facchinetti - e di fare il programma politico sull'insultare l'avversario su quello che avrebbe dovuto fare o su quello che ha fatto male, io vorrei vedere dei programmi politici concreti che cosa andate a fare, come migliorate la vita dei cittadini e lo dico in particolare alla sinistra. Sono anni che fate solo propaganda politica, che il vostro programma politico è insultare la destra, fate qualcosa di interessante perché so che lo potete fare, lo so. Fatelo! Fatelo!".