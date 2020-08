Ladri in casa di Francesco Facchinetti, il video sui social: “Ecco uno degli infami”

Nei mesi scorsi Francesco Facchinetti e Wilma Faissol hanno subito un furto nella loro abitazione. La coppia ha raccontato la brutta esperienza nella serie tv ‘The Facchinettis’ basata sulla propria vita famigliare, in onda la domenica su Real Time. Nel corso della puntatadel 9 agosto, il produttore musicale ha ripercorso quei drammatici momenti mostrando i video acquisiti dalle telecamere all’interno dell’abitazione che hanno ripreso un uomo mentre si aggira per gli ambienti con una torcia.

“In casa mia c’è una panic room. Quando abbiamo sentito i rumori, la prima cosa che abbiamo fatto è andare lì”, ha spiegato il figlio di Roby: “Quando ero giù avevo in mano un’arma e ho cercato di dare un’arma anche a mia moglie. Per chi non ha mai sparato, prendere un’arma in mano non è una cosa semplice. Ma se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo. Non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia moglie o ai miei figli. Lo so che è un messaggio forte ma questo è il mio pensiero”. Facchinetti ha poi parlato dello shock subito da sua moglie: “Mia moglie sconvolta che gira per casa con un coltello in mano”, sono state le parole che hanno descritto le immagini che mostrano la donna: “Non ha dormito per giorni e ha vomitato tutto quello che mangiava per una settimana”.

Francesco Facchinetti: “Avrei ucciso per difendere le persone che amo”

Tornando sulla terribile esperienza, qualche ora fa Francesco Facchinetti ha dedicato due nuovi post all’accaduto ribadendo la sua posizione in merito alle sue intenzioni di proteggere i propri cari: “La mia famiglia è la mia vita e per la mia famiglia sono pronto a donare la mia di vita. Pochi mesi fa, mi sono entrati i ladri in casa e non mi vergogno di dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo”, ha scritto a corredo della foto che lo mostra con la moglie e i suoi figli. In seguito, il video che mostra uno dei momenti del furto con il ladro filmato mentre si aggira per la sua casa: “Ecco uno degli infami che sono entrati in casa mia mettendo in pericolo la mia famiglia”, ha aggiunto: “Non amo la violenza e non la voglio promuovere. Detto questo, in casa mia, la vita dei miei cari è la cosa più importante. Se qualcuno si permettere di minacciare nella mia proprietà mia moglie o i miei figli, io sono pronto a perdere la mia di vita o a togliere la vita altrui”.

(Di seguito il video del furto postato sui social)