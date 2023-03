Francesco Facchinetti: "Mia moglie Wilma è molto più ricca di me, suo padre ha un'isola"

Wilma Helena Faissol è molto più ricca del marito Francesco Facchinetti. A dare questo dettaglio finanziario è stato proprio il figlio di Roby rispondendo ad alcune domande che gli sono state poste su Instagram.

Tra un impegno di lavoro e un altro, in questo periodo il 'Capitano' è molto impegnato come anche la moglie e a chi gli domanda se i due stanno ancora insieme e se vivono insieme l'agente risponde che sì, va tutto benissimo con Wilma solo che al momento lui viaggia "tantissimo e tutti e due siamo impegnati con il lavoro, quindi se non ci vedete insieme qui non vuol dire che non stiamo più insieme". La loro bambina, Lavinia, di 7 anni ha passato un mese molto complicato con febbre alta oltre i 39 gradi per giorni, alcuni suoi follower gli hanno quindi chiesto come sta adesso la piccola e per fortuna Francesco ha potuto dare la notizia che Lavinia sta molto meglio: "La piccola sta bene, per oltre un mese ha avuto la febbre a 39. Siamo stati molto preoccupati, ma ora sta bene, è fortissima".

Facchinetti parla del primo incontro con il suocero e del loro patrimonio: "Possiede un'isola"

In una delle domande è stato chiesto a Facchietti chi fosse più ricco tra lui e la moglie. Francesco non ha mai negato di fare una vita da privilegiato, ma tra i due la più ricca è la moglie, suo padre è molto facoltoso. "Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose, una di queste è stata venduta al governo americano”, ha spiegato Francesco.

Facchinetti poi si è soffermato su un dettaglio: "Anche se mia moglie è molto più ricca di me, non spende nulla. Poiché lei è per metà libanese viene trattata come una principessa. Mi spiego meglio: in Libano c'è questa usanza che le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne non devono spendere i propri soldi. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa".

Immancabile poi il racconto di quando lui e il suocero si sono incontrati. Quando Francesco ha incontrato il noto odontoiatra Olympio Faissol indossava la canottiera e i suoi tatuaggi erano in bella mostra e l'inizio non è stato dei migliori: "Quando mi ha visto mi ha detto: 'Sei come una macchina vecchia piena di adesivi'". Adesso però tra i due è tutto tranquillo perché con il tempo gli ha fatto capire che tratta la figlia come una principessa.

