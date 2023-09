Francesco Facchinetti nuota nella fontana al matrimonio del migliore amico: ma la moglie Wilma dov'è?

Invitati stellari al matrimonio di Eugenio Scotto e Cecilia Malannino: Chiara Ferragni, Fedez, gli Zero Assoluto, Federico Rossi, Bresh e Francesco Facchinetti. Scotto per Facchinetti è come un fratello, i due sono stati colleghi per 10 anni, poi Eugenio ha deciso di fondare la sua agenzia di marketin, la One Shot Agency, ma il loro rapporto è rimasto invariato.

Francesco era uno dei testimoni e su Instagram ha scritto dolcissime parole per l'amico: "Ieri si è sposato il mio fratello di vita Eugenio. Io ho avuto l'onore di essere testimone ed è stata un'emozione unica. Eugenio ed io abbiamo vissuto più di 10 anni insieme, 24 ore su 24, condividendo lo stesso sogno. Lui ha dedicato a me parte della sua vita e per questo sarò sempre grato. Solo chi c'era in quegli anni sa di cosa sto parlando. Grazie Euge per tutto quello che mi hai dato e di tutto quello che mi hai insegnato. Che tu e Cecilia possiate vivere la vita più bella che ci sia insieme al vostro Achille. Hai ancora tanti sogni da realizzare. Life is beautiful e questo tu lo sai benissimo".

Poi Facchinetti ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono giovanissimo insieme al suo "fratello di vita" e subito dopo ha specificato: "Ci chiamavano 'i signori della festa' e ieri lo abbiamo ricordato a tutti". Queste parole sono il perfetto riassunto di quanto è successo dopo la cerimonia.

Quando il sole è calato e i fiumi di alcool avevano già iniziato a fare il loro lavoro, i partecipanti al matrimonio hanno potuto assistere ad un vero e proprio show targato Facchinetti, Fedez, Zero Assoluto e Bresh. Tutti si sono ritrovati con i piedi nella fontana della villa e hanno cantato, con tanto di microfoni, le loro canzoni. Ma Francesco si è superato: lui ha deciso che la fontana era una piscina e lì dentro ha nuotato a delfino, a dorso e si è anche tuffato. Il tutto è stato ripreso da Fedez, ma non solo, che non riusciva a trattenere le risate e infatti nelle storie Instagram si sente benissimo la sua risata.

Ma Wilma Faissol dov'era?

All'evento, che sicuramente gli sposi non dimenticheranno, però sembrerebbe non aver preso parte Wilma Faissol, la moglie di Facchinetti. Francesco era anche uno dei testimoni e il fatto che mancasse proprio la sua dolce metà non è passato inosservato. Sul suo profilo Instagram Wilma ha postato due foto dei figli mentre dormono, probabilmente è semplicemente rimasta a casa per stare con i bimbi e permettere a Francesco di fare il suo "show".

È assolutamente prematuro parlare di una possibile crisi anche perché proprio il "Capitan Uncino" su Instagram aveva mostrato le orchidee della moglie poche ore prima del ricevimento e parlando di lei è stato per lui impossibile non utilizzare un tono di voce amorevole. Quindi chissà... Forse semplicemente hanno deciso di non partecipare insieme al matrimonio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.