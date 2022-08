"I medici guadagnano 1700 euro, i politici 14mila al mese": lo sfogo di Facchinetti dopo il ricovero in ospedale

Negli ultimi giorni i follower di Francesco Facchinetti hanno notato la sua assenza dai social. Il motivo è stato raccontato poco fa dal produttore musicale, tornato su Instagram per spiegare di aver avuto dei problemi di salute che hanno reso necessario il ricovero in ospedale e un'operazione. Nessun ulteriore dettaglio in merito alla natura del malessere (Facchinetti ha assicurato di stare bene e di essere tornato a casa), ma il prosieguo delle storie Instagram Francesco lo ha voluto dedicare ai medici e a tutto il personale sanitario che ogni giorno cura le persone e salva anche vite.

"Ho controllato quanto guadagna un medico in Italia, in media 1700 euro" ha detto Facchinetti soffermandosi sull'immenso divario economico tra lo stipendio dei politici e quello, appunto, dei medici. "Compariamo questa cifra non chi non salva le nostre vite ma le complica. Deputati e senatori mediamente guadagnano 14mila al mese... Ai posteri l'ardua sentenza", ha detto ancora Facchinetti per poi concludere con tono amaramente ironico che proprio l'Italia risulta essere la nazione in cui i politici guadagnano di più in tutto il mondo.

Di seguito alcune delle storie Instagram di Francesco Facchinetti

