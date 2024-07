Francesco Gabbani: "Ci sono un po' di problemi. È una questione di giustizia intellettuale". Cos'è accaduto

Anche Francesco Gabbani ha subito le conseguenze del caos informatico che he paralizzato, tra i vari luoghi, anche gli aeroporti. Il noto cantautore e polistrumentista (vincitore di Sanremo nel 2017 con Occidentali's Karma) ha raccontato sui social cosa gli è accaduto. In buona sostanza, Gabbani si sarebbe dovuto esibire ad Arborea (comune in provincia di Oristano, in Sardegna) ma, a causa deil blackout informatico, il suo volo da Milano è stato cancellato.

In extremis, però, è riuscito a trovare una soluzione alternativa. Ovvero un monoelica decollato dal campovolo di Collegno (vicino a Torino), che ha raggiunto in auto da Milano. Da Collegno a Olbia ha impiegato ben due ore e mezzo. Poi da Olbia il trasferimento in direzione Arborea, dov'è riuscito a esibirsi. Fin dall'inizio, Gabbani è stato fiducioso: "Ci sono un po' di problemi. Stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione alternativa e venire a suonare da voi. Ce la faremo!".

La disavventura e il lieto fine

Detto, fatto. "Le avventure nelle disavventure! Dopo varie peripezie e un vero e proprio viaggio della speranza, ieri siamo atterrati in Sardegna sani e salvi e abbiamo fatto un concerto bellissimo ad Arborea. Questa sera ci vediamo a Iglesias e domani all’Isola della Maddalena, non mancate!", ha detto Gabbani sui social. Poi ne è tornato a parlare, anche nella giornata di ieri, 21 luglio: "Dopo aver raggiunto la Sardegna con il fantastico monoelica, bene oggi alla Maddalena ci sto andando direttamente con il traghetto, lo guido io. Ovviamente, per una questione di giustizia intellettuale, sto scherzando, è una gag. Facciamo tutto in sicurezza".