Francesco Gabbani incontra Vasco nel backstage del concerto, la reazione da fan: video

Un Francesco Gabbani in totale adorazione quello che si è visto mercoledì sera nel backstage di San Siro dopo il concerto di Vasco. Il cantante, da sempre fan del rocker, non ha trattenuto l'emozione e si è letteralmente prostato ai suoi piedi appena lo ha incontrato.

Su Instagram il video in cui si salutano e Gabbani gli dimostra tutta la sua ammirazione. "Ieri sono andato a vedere un concerto strepitoso e ho avuto la fortuna di incontrare Vasco Rossi e di poterlo abbracciare e ringraziare per tutto quello che è, che fa e che rappresenta" si legge nel post, e ancora: "Caro Vasco, è impossibile descrivere quanto la tua musica e la tua arte siano importanti per me e per milioni di persone. Mi porterò sempre nel cuore le tue parole e i tuoi complimenti. Grazie Vasco, sei un artista ed un uomo immenso e mi ha fatto davvero emozionare". E la grande emozione nelle immagini si vede tutta.

A sorprendere ancora di più Francesco Gabbani sono state le parole di Vasco: "Tu sei bravissimo, sei un genio. Fai parte della categoria dei geni. Tra l'altro sembri un po' Modugno, con questi baffetti". Praticamente uno dei giorni più belli della sua vita.