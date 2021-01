Francesco Monte sbotta contro Zorzi: "Chi si fa i ca*** suoi campa 100 anni"

Da quando Giulia Salemi è nella Casa del Grande Fratello Vip, più di una volta è stata tirata in ballo la sua storia con Francesco Monte, nata proprio al reality nel 2018. L'ex gieffino e tronista - che ha da poco intrapreso una carriera come cantante - è sempre rimasto in silenzio, ma dopo le ultime dichiarazioni di Tommaso Zorzi è sbottato.

Stanotte l'influencer, nel bel mezzo di una discussione con Giulia, ha dato la colpa a Monte per il loro allontanamento. I due, infatti, erano molto amici qualche anno fa, ma il rapporto - secondo Zorzi - si sarebbe deteriorato a causa di questa relazione: "Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me - ha tuonato Tommaso - Se questa persona dice che gli fa schifo se due donne si baciano, per come sono fatto io non posso far finta di niente. Tu poi hai preso le sue difese. Tra l'altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno. Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c'era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati".

Francesco Monte: "A tutto c'è un limite"

Dopo queste affermazioni, Francesco Monte - che ha dunque dimostrato di seguire il Gf Vip, al contrario di quanto aveva più volte dichiarato in questi mesi - ha scritto un messaggio al vetriolo su Instagram che suona come una replica: "Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, ingoiare tante cose che non corrispondono al vero. Chi si fa i ca*** suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c'è un limite". Prima la furia, poi la stoccata: "Se you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti. Con amore, Francesco". Quale sarà il programma dove vedremo presto Monte? Di certo non il Gf Vip.