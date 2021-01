Francesco Monte cambia vita: "Ora studio musica. Così ho superato gli attacchi di panico"

“La mia intenzione con Sanremo è di riprovarci”. Così Francesco Monte a Verissimo parlando della sua nuova fase di vita, tutta dedicata alla musica. A proposito di questa strada intrapresa con passione, Francesco racconta: “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso”.

Francesco Monte e la lotta agli attacchi di panico

Molto più riservato rispetto al passato, l’ex tronista di “Uomini e donne” confida: “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”. Fatto sta che le cronache rosa al momento lo vogliono legato ad Isabella De Candia, giovane modella pugliese con cui farebbe coppia dall'inizio dello scorso anno.

A Silvia Toffanin Francesco racconta, inoltre, degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato e di cui ora si è liberato: “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi – prosegue – erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”. La mamma di Francesco è scomparsa dieci anni fa, nel 2011, a seguito della malattia: in quegli anni l'ex tronista stava cominciando la sua carriera a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5.

Sul suo stato d’animo attuale, però, Francesco Monte si sente di dire: “Ora sono felice. Sono soddisfatto di come stiano andando le cose e di come si stia delineando la mia personalità”.