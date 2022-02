Sanremo 2022: imbarazzo per Francesco Monte, i suoi follower lo distruggono

Imbarazzo per Francesco Monte, l'ex Uomini e Donne, ha ricevuto una vera e propria doccia fredda, dalla quale chissà se si riprenderò. Quando Amadeus annunciò i cantanti in gara, Monte montò la polemica per la scelta di Ana Mena affermando "Con tutti gli italiani che ci sono prendete una cantante spagnola". La stoccata nasceva però dal risentimento di Monte che aveva mandato ad Ama la sua canzone "Mi ricordo di te".

Francesco Monte stroncato dalle critiche

Ieri Ana Mena si è presa una rivincita, e anche Tananai. Monte sul suo profilo Instagram ha chiesto ai suoi follower, tramite sondaggio, se preferissero "Mi ricordo di te" oppure "Duecentomila ore" di Ana e poi di nuovo tra la sua e "Sesso occasionale" del giovane big.

Un risultato pessimo, quasi imbarazzante, tutti hanno preferito le canzoni in gara e Monte non ha potuto fare altro se non commentare con delle emoji la triste sconfitta. Attenzione a quando si chiede "verità" sui social, non si può mai sapere cosa potrebbe tornare indietro.

Ana Mena ospite a Radio2, da Ema Stokholma, ha scoperto di questo sondaggio e ha risposto con grande classe.

“Ci sono state delle polemiche quando è uscita fuori la tua partecipazione, in particolare da una persona che ha fatto tanti reality e che fa anche il cantante: Francesco Monte. Lui ha rosicato molto quando è venuto a sapere della tua partecipazione dicendo che avrebbe voluto farlo al tuo posto il Festival. Oggi su Instagram ha addirittura postato una storia chiedendo ai follower se fosse meglio la sua canzone o la tua!" ha spiegato la dj alla concorrente.

"Non sono a conoscenza di questa ultima storia che ha messo, avevo letto un pochino di cose, non tante. Io voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda" sicuramente Ana Mena non ha ore da perdere dietro a Francesco Monte.