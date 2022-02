Francesco Monte a 'Una voce per San Marino', il commento di Ana Mena diventa virale

C’era anche Francesco Monte tra i cantanti che si sono esibiti all’evento ‘Una voce per San Marino’ per avere la possibilità di arrivare all'Eurovision Song Contest 2022. Da tempo l’ex tronista di Uomini e Donne, già concorrente dell’Isola dei Famosi e del GF Vip, tenta di far decollare la sua carriera nell’ambito musicale, motivo per cui ha provato la strada della manifestazione sammarinese, poi vinta da Achille Lauro.

Tanti gli utenti che hanno seguito il contest internazionale diventato trend su Twitter dove non è passato inosservato il tweet pubblicato da Ana Mena al momento della perfomance di Monte. Il precedente tra i due è noto a chi ha seguito il Festival di Sanremo già nelle prime battute: quando vennero ufficializzati i cantanti in gara, Francesco Monte criticò la scelta di far esibire la cantante spagnola a discapito degli artisti italiani. “Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Signora Rai con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento” disse allora Monte: “Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti... E' cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?”.

Per questo il commento di Ana Mena pubblicato su Twitter a ridosso della esibizione del cantante che ha presentato il brano ‘Mi ricordo di te (Adrenalina)’, è parso riferirsi proprio a lui: “Sto volando” ha scritto la cantante accompagnando la battuta con grosse risate che in poche ore ha raggiunto quasi 8mila like, centinaia di retweet e decine di commenti che hanno fatto riferimento proprio al ‘collega’ che qualche settimana fa aveva espresso le proprie perplessità verso di lei, sul palco dell’Ariston con ‘Duecentomila ore’.