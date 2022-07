Francesco Moser a cuore aperto sul divorzio dalla moglie: i motivi dell'addio (e il commento del figlio Ignazio)

E' arrivata inaspettata la notizia del divorzio tra Francesco Moser e la moglie Carla Merz, sposati nel dicembre 1980, separati nel 2019 e adesso definitivamente liberi anche legalmente. Al Corriere della Sera il campione di ciclismo 71enne ha definito il documento che "separa ciò che Dio ha unito" come "un atto burocratico del tribunale, l’ufficializzazione di un percorso di separazione iniziato quattro anni fa". E' da tempo infatti che lui vive solo nel suo Maso Warth, a Gardolo, e l'ormai ex moglie è tornata nella casa della sua famiglia di origine, lontana dalla proprietà in campagna che, dopo i primi anni trascorsi da sposini in val di Cembra, avevano deciso di acquistare e ristrutturare.

Moser tiene a precisare che la notizia del divorzio non è trapelata per sua volontà: "Sarà uscita dal tribunale. Di certo non l’ho data io. Anche perché non ho niente da dire: tanto la cosa è andata così e non c’è più niente da fare" commenta il 71enne, precisando che comunque i rapporti con l'ex moglie restano distesi nonostante la fine del matrimonio. Quanto ai motivi, Moser fa riferimento a un venir meno delle condizioni che per anni erano stati alla base della loro unione. "Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo. Ma ormai non c’erano più le condizioni e basta. Il nostro è stato un rapporto che è durato una vita, abbiamo avuto tre figli e molte soddisfazioni sempre condivise, però dopo trent’anni non c’erano più le condizioni che ci avevano uniti e ci siamo separati con serenità... Ormai avevamo cominciato un percorso che andava chiuso e l’abbiamo chiuso. Basta: non c’erano più soluzioni diverse da prendere in considerazione".

"I miei figli sapevano"

Moser garantisce che non vi sia alcun pentimento rispetto ad una scelta che anche i suoi tre figli, Francesca, Carlo e Ignazio conoscevano da tempo. Resta la soddisfazione per aver donato loro un modello di coppia e famiglia felice, nonostante la fine del matrimonio. "Siamo andati avanti per più di trent’anni senza mai problemi. Poi, però, è andata com’è andata. Va bene così. Dispiace solo che ora c’è chi avrà da ricamarci sopra, ma i miei figli hanno vissuto con noi questo cambiamento, sapevano che questo momento sarebbe arrivato. Oggi è inutile commentare quello che è stato, tanto non servirebbe più a niente" dice ancora il ciclista che sgombera totalmente il campo da eventuali colpi di scena su nuove fiamme con cui essere fotografato: "No, no. Niente colpi di testa, niente di niente: escludo assolutamente di potervi stupire con qualche paparazzata" la sua rassicurazione.

Le parole del figlio Ignazio Moser

Poche parole ma sufficienti per far capire che intende non entrare nel merito della decisione dei suoi genitori, Ignazio Moser, ex ciclista come il padre e gli zii. "Non vorrei parlare di vicende private. Questa cosa riguarda i miei genitori, due persone molto riservate, e siccome so come funziona il mondo della comunicazione vorrei evitare che qualsiasi mia parola possa innescare un tam-tam di notizie che poi sarebbe difficile controllare" precisa il compagno di Cecilia Rodriguez. "È una cosa loro ed è giusto che resti tra le pareti di casa".

I rapporti tra i Rodriguez e i Moser

Francesco Moser e Carla Merz, tra le più note e longeve coppie del Trentino Alto Adige, si sono sposati l'8 dicembre 1980 quando il campione di ciclismo era all'apice della carriera e Carla, erede di una delle famiglie più in vista dell'alta borghesia di Trento, si dissero sì in Piazza Duomo a Trento. Dalla loro lunga storia d'amore sono nati tre figli, Francesca, Carlo e Ignazio, quest'ultimo - come si diceva - fidanzato con Cecilia Rodriguez.

Ma in che rapporti sono le due famiglie? Il Corriere della Sera riporta le voce dei ben informati che quando Moser e Merz si separarono, spiegarono come Carla soffrisse la perdita della quiete familiare nel borgo in cui viveva da 40 anni, trasformato in una sorta di buen ritiro della famiglia della fidanzata di Ignazio, Cecilia Rodriguez, che spesso con amici e parenti soggiornerebbe nel maso di Palù.