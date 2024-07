Ignazio Moser, il dialogo tra il padre e Tony Effe: "Scusate, ma..". Il video

Lui è un ex ciclista professionista (lo chiamavano Lo Sceriffo), lui è un rapper, ora in radio con la già hit "Sesso e Samba". Cosa si saranno mai detti? Procediamo con ordine. Ieri, domenica 30 giugno, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono convolati a nozze. La coppia (che si era conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip) si è giurata amore eterno.

Per loro una grande festa; tra gli ospiti musicali anche Tony Effe. Il cantante romano (all'anagrafe Nicolò Rapisarda) ha partecipato al party e, in un videoclip pubblicato dallo stesso Ignazio Moser sui social, si vede mentre parla con un ospite speciale. Francesco Moser, il padre dello sposo. "Scusate ma questo è stato un momento altissimo", ha scritto Ignazio Moser a corredo del filmato in cui il padre e Tony Effe si stringono la mano e scambiano due chiacchiere. Ma cosa si sono detti?

Cosa si sono detti Francesco Moser e Tony Effe (il video)

Pare che l'ex campione abbia detto a Tony Effe: "Ma quanto ci hanno impiegato a farti tutti questi tatuaggi?". Poi non si capisce bene cosa dica Tony Effe, fino a quando afferma: "Ho prestato la giacca alla signorina che aveva freddo". Probabilmente il rapper faceva riferimento al fatto che, con la giacca dell'abito, tutti i tatuaggi erano nascosti. Una volta tolta, invece, erano in bella mostra. Da qui la battuta di Francesco Moser. E sui social c'è chi parla di "multiverso". Effettivamente non hanno tutti i torti.