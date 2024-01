Francesco Moser presenta in tv la nuova compagna: "Ci conosciamo da sempre". Poi svela com'è nato l'amore

Poco meno di una settimana fa Francesco Moser ha parlato per la prima volta di quella che è la sua compagna da ormai oltre tre anni. Si chiama Mara Mosole ed è stato l'amore per lo sport a farli conoscere. Questa mattina, 22 gennaio, Moser per la prima volta ha presentato, di fronte alle telecamere di Storie Italiane, la donna che è riuscito a fargli battere il cuore dopo i 70 anni.

A Eleonora Daniele Moser ha raccontato com'è scoccata la scintilla: "Ci siamo conosciuti credo nell'84, perché lei correva e io correvo. Abbiamo fatto i mondiali di Colorando Spring nell'86 e lei era nella squadra nazionale femminile, ma la vedevo e basta. Poi mio figlio Ignazio correva nella stessa squadra di suo figlio e io partecipavo, andavo spesso alle presentazioni delle squadre".

“Lo conoscevo da sempre", ha spiegato Mara. "Il giorno che si è fermato, con il covid, e ha preso fiato, abbiamo cominciato a telefonarci e farci un po' compagnia, perché non si poteva andare da nessuna parte. E quando abbiamo potuto riprendere le pedalate abbiamo cominciato ad andare insieme. E da cosa nasce cosa. Il covid ci ha suggellato".

"Stiamo insieme da poco di più di tre anni", ha aggiunto Moser, "Andavamo a fare l’Eroica e l’Intrepida, queste gare vintage, e la vedevo che correva… Francesco Moser presenta la nuova compagna in tv: "Ci conosciamo da sempre. Mio figlio Ignazio correva con il suo"Qualche volta le ho dato anche qualche spinta in gara, perché andava un po’ più piano. Andiamo e partecipiamo alle manifestazioni e stiamo assieme, ci vogliamo bene anche se abbiamo dei caratteri un po' diversi. Facciamo una vita normale, ma quando usciamo la sera al ritorno guida sempre lei che è astemia, così siamo tranquilli”, ha scherzato l’ex ciclista.