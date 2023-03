Francesco Moser parla della sua nuova compagna: "A 71 anni amo una ex ciclista"

Sono passati 35 anni da quando Francesco Moser decise di abbandonare il ciclismo di cui fu un campione incontrastato, tutt'ora detentore del record taliano di vittorie su strada pari a 273. Oggi ha 71 anni, è un imprenditore vinicolo e, per quanto la passione per la bicicletta non lo abbia mai mollato, sono altre le attività che scandiscono le sue giornate. A iniziare dal vino, appunto: "Quando ho smesso di correre, nel 1988, ho comprato una campagna e il maso dove vivo, sulle colline di Trento, ci ho fatto vicino il museo con le mie bici, le mie maglie, i trofei. La gente arriva. E oltre a occuparmi della cantina, produco bici con Fantic: bici tradizionali che si trasformano in elettriche, le FMoser" ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della sera dove ha trovato spazio anche la sua vita privata oggi allietata dalla presenza di una donna nella sua vita.

Risale all'anno scorso la notizia che Francesco Moser e la moglie Carla Merz si sono lasciati dopo più di 40 anni di matrimonio. Separati da quattro anni, lo scorso anno è arrivato il divorzio e quindi una condizione da single che, tuttavia, non si è protratta a lungo. Oggi, infatti, l'ex ciclista è di nuovo innamorato di una 55enne: "Bisogna adattarsi, stare da soli non è mica una roba semplice. Però, ora, non sono più solo: ho una nuova compagna che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me (...) Ha corso in bici, è stata campionessa d'Italia. È più giovane, del ’68. Si chiama Mara Mosole". I due si sono conosciuti in bici, durante le loro passeggiate: "Anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati. Ma lei non vive qui perché lavora con il padre che ha un'azienda nel trevigiano. Com’è innamorarsi a 70 anni? "Diverso da quando sei giovane", ha osservato, "Ma non sono bravo a parlare d'amore. Posso dirle che si può vivere anche soli, ma che in due si sta meglio".

Il commento su Belen, Cecilia e Ignazio

Da qualche anno il figlio Ignazio è fidanzato con Cecilia Rodriguez e tra qualche mese si sposeranno. "Hanno detto che si sposano quest'anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia" il commento di Francesco che si ritrova spesso a frequentare anche Belen, sorella della nuora. "Abbiamo fatto Natale insieme. Poi, i giovani sono andati in montagna per conto loro, io sono rimasto a casa, non è che m’intrometto". Che la sua famiglia sia in un certo senso protagonista della cronaca rosa non è un dettaglio che lo infastidisce: "Non lo trovo strano: pure io da giovane ci stavo sulle copertine", ha aggiunto. Resta comunque lontano dai pettegolezzi: "Non guardo Internet, non ho i social, il telefono lo uso solo per telefonare".