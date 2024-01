Francesco Moser e l'amore per la nuova compagna: "Ero il suo idolo. Stare da soli non è bello"

Francesco Moser sta vivendo pienamente un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Carla Merz con cui è stato sposato per 40 anni, il campione di ciclismo si è legato a Maria Mosole, più giovane di lui di 17 anni. Dell'incontro con la donna, ex ciclista conosciuta durante una passeggiata, e della serenità che questo legame gli trasmette Moser ha parlato nel corso di un'intervista a Repubblica che ha ripercorso la sua carriera soffermandosi anche sugli aspetti più privati.

"Amare dopo i 70 non è come quando si è ragazzi, ma stare da soli non è bello. Lei correva in bici, è stata campionessa italiana, dice che ero il suo idolo. Ogni tanto pedaliamo insieme" ha confidato Moser che adesso, raggiunti i 72 anni, sente che il tempo ha un valore diverso: "Prima i giorni andavano avanti e basta, i giorni e le notti. Ora conto anche i minuti, anche i secondi. E quando passo nei miei paesi, mi accorgo che della gente che conoscevo ne rimane sempre meno. Se c'è un modo per difendersi? Pensare alla salute e sperare che basti, facendo attenzione quando si pedala: ormai, in strada, per i ciclisti è una strage. In bicicletta vado ancora, in salita uso quella elettrica e poi scio, anche se il ginocchio fa un po' male".

L'intervista ha dato anche modo all'ex ciclista di commentare il rapporto del figlio Ignazio con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen con cui da tempo si parla di un matrimonio che però ancora non è stato fissato. "Non mi faccio i fatti loro, non guardo Internet, uso il cellulare solo per telefonare. Il matrimonio? Quando lo vedo, ci credo", ha affermato, ribadendo le perplessità già esternate in precedenti occasioni.

I rapporti con la ex moglie

Era il 2019 quando Francesco Moser e Carla Merz si sono separati. Nel luglio di tre anni dopo, poi, è arrivata la notizia dello scioglimento definitivo di ogni legame e, ancora, l'annuncio da parte dell'ex ciclista di aver iniziato una nuova relazione con una donna più giovane perché - aveva confidato - "si può vivere anche soli, ma che in due si sta meglio". I rapporti tra Moser e Merz, tuttavia, sono rimasti buoni e la foto social postata dal figlio Ignazio qualche giorno prima di Natale ne è stata conferma. "Ci abbiamo ragionato sopra da persone civili, siamo rimasti in buoni rapporti come si dice in questi casi. Ci vediamo, ci sentiamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei nostri figli che sono grandi ma hanno sempre bisogno dei genitori", aveva spiegato Moser parlando della sua ex moglie: "Per noi la famiglia è tante cose. La vita corre veloce, un po' come una gara ciclistica. Fai delle scelte, prendi delle decisioni che non sai se sono giuste o sbagliate".