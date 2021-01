Il nido d'amore di Francesco Oppini: “Ecco dove andrà a vivere con la fidanzata”

Sul quotidiano 'Libero' i dettagli dell'appartamento in cui l'ex concorrente del reality sarebbe in procinto di trasferirsi con la fidanzata Cristina Tomasini

Francesco Oppini è stato tra i protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip. Durante la sua esperienza nel reality di Canale 5 il commentatore sportivo ha saputo farsi conoscere e apprezzare dal pubblico per un’autenticità che ha messo in luce le sue doti personali, fino ad ora adombrate dalla fama di una mamma del calibro di Alba Parietti e di un papà come Franco Oppini. Tuttavia, dalla Casa televisiva che gli ha portato tanta popolarità, l’ex concorrente ha preferito uscire quando ha saputo del prolungamento di un’esperienza che, per quanto entusiasmante, lo avrebbe tenuto troppo a lungo distante dalla fidanzata Cristina Tomasini con cui, adesso, è pronto per affrontare il grande passo della convivenza in un bellissimo appartamento.

Francesco Oppini va a vivere con la fidanzata: i dettagli sulla casa

Dalle colonne della sua rubrica di gossip tenuta sul quotidiano Libero, il giornalista Roberto Alessi racconta i dettagli del lussuoso appartamento milanese dove Francesco Oppini sarebbe pronto a trasferirsi con la sua compagna Cristina Tomasini. Una casa davvero importante quella dell’ex gieffino che, stando al direttore di Novella 2000, avrebbe potuto comprare anche grazie ai guadagni dovuti all’esperienza del GF Vip.

“Francesco Oppini ha quasi finito la sua nuova casa (arrivati letto, divani e cucina) dove tra breve andrà a vivere con Cristina, che affitterà il suo appartamento da single vicino a Caravaggio”, si legge su Libero: “La casa è a Milano Tre, paese costruito da Silvio Berlusconi che vanta il reddito più alto d’Italia: 160 metri quadrati, terrazzi, camera da letto hollywoodiana con finestre che si affacciano sui giardini. Fare il Gf Vip ha aiutato l’acquisto”. Alessi, inoltre, sostiene l’ipotesi che i due abbiano l’intenzione di allargare la famiglia con un bimbo, molto desiderato da entrambi… D’altronde, dati i dettagli così raccontati, il posto per un bebè non mancherebbe di certo...

Francesco Oppini: “Non è stato il GF Vip a farmi comprare la casa”

Di recente Francesco Oppini ha parlato della sua nuova casa in un’intervista in cui ha tenuto a precisare come l’acquisto gli sia stato possibile grazie all’aiuto della madre: “Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre e ai sacrifici che faccio da vent’anni, dato che sono un umile commerciante, che lavora e paga le tasse. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa”, ha chiarito: “Sicuramente parteciparvi dà una mano, però non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica.”